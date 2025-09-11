ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Астрологія
Гороскоп на 12 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна досягти багато чого

День, коли можна сміливо рухатися до поставленої мети — обставини сприятимуть її досягненню.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 12 вересня

Гороскоп на 12 вересня / © Getty Images

Найважливіше, що необхідно зробити в цей час — почати активно діяти. В такі дні зазвичай відбуваються серйозні перевороти й революції — як у політичному, так і в особистому плані. Головне — бути чесними не лише зі своїм оточенням, а й із самими собою — брехня ще нікого до добра не доводила.

Овен

Незважаючи на те, що енергії цього дня вам не бракуватиме, витрачати її необхідно обережно і дбайливо, інакше її може не вистачити на вирішення найважливіших питань.

Телець

Незважаючи на бажання зайнятися розв’язанням проблем інших людей, сьогодні необхідно насамперед зосередитися на власних справах, інакше є ризик серйозно їх запустити.

Близнята

Визначившись із метою, якої ви хочете досягти, намагайтеся не відступати від свого рішення, оскільки роблячи сьогодні одне, а завтра інше, ви в такому разі навряд чи просунетеся вперед.

Рак

Гарний день для продажу давно непотрібних вам речей, найімовірніше, нерухомості: несподівано знайдеться покупець, який не лише дасть за неї пристойну суму, а й буде втішений, що зміг відшукати чудовий варіант.

Лев

Глобальний професійний проєкт, яким ви займетеся цього дня, принесе вам не лише схвалення начальства і вагому грошову винагороду, а й, що важливо, повне моральне задоволення.

Діва

Керівництво може попросити вас замінити колегу, який захворів або не впорався з завданням — погодившись, ви отримаєте можливість продемонструвати свою професійну компетентність.

Терези

Опинившись у конфліктній ситуації, не варто лізти в пляшку, будь-що-будь доводячи свою правоту — сварка до добра не доведе, тож краще виявити дипломатичність і піти на розумні поступки.

Скорпіон

Зірки обіцяють вам удачу в усіх сферах — як професійних, так і особистих: варто скористатися сприятливим збігом обставин, щоб розв’язати питання, які давно назріли і неабияк вам набридли.

Стрілець

Варто використати будь-яку можливість для того, щоб з найкращого боку показати себе перед колегами і — особливо! — начальством, яке, можливо, навіть не підозрює про ваші численні таланти.

Козоріг

Варто триматися подалі від людей, які втягуватимуть вас у фінансові махінації, обіцяючи водночас золоті гори — втрати, як це часто буває в подібних випадках, дуже сильно перевершать прибутки.

Водолій

На цей день можна сміливо планувати максимальну кількість професійних завдань підвищеної складності — всі їх вдасться виконати успішно, заслуживши водночас захоплення начальства і заздрість колег.

Риби

Вам цілком можуть запропонувати нову посаду, обійняти яку ви виявитеся морально не готовими — однак не погодившись спробувати, ви не ніколи дізнаєтеся, до снаги вона вам була чи ні.

