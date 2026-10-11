Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба утриматися від фінансових операцій

Осіннє листя / © Credits

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Негатив першої половини дня не дасть нічого зробити ні на роботі, ні вдома, тому варто витратити цей час на підготовку до успішної та результативної роботи, яку можна запланувати на пообідній час, відмовившись водночас від будь-яких фінансових операцій — навряд чи вони виявляться вдалими.

Овен

Головна проблема дня, з якою можуть зіткнутися представники знака — агресія людей навколо: її не вдасться уникнути навіть у власній родині. Єдиний спосіб не вплутатися в абсолютно непотрібний вам конфлікт — не реагувати на ворожі випади.

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Телець

Не варто дозволяти собі різких висловлювань на адресу людей у вашому оточенні — як близьких, так і не дуже. Конфліктна ситуація, яка виникне сьогодні, легко може вийти з-під вашого контролю і негативно позначитися на стосунках із тими, хто для вас дорогий.

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Близнята

Дуже важливо звернути увагу на сон, який приснився представникам знака цієї ночі. Він відкриє очі на людину з близького оточення, яка намагається вдавати добру й доброзичливу, хоча насправді такою не є.

Рак

Різко відповідаючи тим, хто свідомо захоче вас образити, в жодному разі не можна опускатися до їхнього рівня та вживати такі ж різкі й образливі висловлювання, про які ви згодом можете пошкодувати, але виправляти ситуацію буде вже пізно.

Лев

Зауваження щодо роботи, які можна несподівано почути від своїх колег і — особливо! — від керівництва, найімовірніше, будуть, на жаль, продиктовані банальною — і цілком обґрунтованою — заздрістю, тому не варто брати їх близько до серця.

Діва

Від сумних думок, які — як на лихо! — охоплять представників знака цього дня, відволіче фізичне навантаження — на дачі, де настав час готуватися до зими, або вдома: після такого «підзаряджання» обов’язково покращиться навіть дуже поганий настрій.

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Терези

Представникам знака дуже важливо уникати фізичних навантажень, навіть якщо йдеться лише про хатні справи: сьогодні замість очікуваної користі — як для дому, так і для здоров’я — вони завдадуть шкоди, тож необхідності в ентузіазмі нема.

Скорпіон

Сьогоднішній день сприятливий для того, щоб приділити час своєму здоров’ю: можна — і треба! — сходити до сімейного лікаря та отримати направлення на повне обстеження. Не варто чекати на захворювання, краще вжити превентивних заходів, тобто профілактики.

Стрілець

Дозвольте зайвим людям, які без вашої на те згоди «засиділися» у вашому житті, спокійно залишити його — нічого доброго вони не принесуть, тим паче, що їхнє місце недовго залишиться вакантним — його займуть нові друзі, які виявляться справжніми.

Козоріг

Енергію, яка так і підштовхує вас до суперечок та конфліктів з людьми навколо — близькими та колегами, — рекомендується спрямувати в мирне русло: найкраще скористатися вашим улюбленим способом — максимально завантажити себе роботою.

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Водолій

Енергія дня ідеально підходить для підписання важливих документів — контрактів і договорів. Головне перш ніж підписати будь-який документ — уважно його вивчити, інакше в нього може закрастися прикра помилка чи одрук, що може мати серйозні наслідки.

Риби

Незважаючи на те, що сьогодні понеділок, активну професійну діяльність, яка, на жаль, сьогодні не принесе користі, краще замінити плануванням своїх дій на найближче майбутнє — вдасться визначити справжні та правильні цілі.

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