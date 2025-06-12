Гороскоп на 13-14 червня для всіх знаків зодіаку: дні, коли енергія буде на нулі

Гороскоп на 13-14 червня

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Якщо такої можливості — у всякому разі, у п’ятницю — не буде, треба нмагатися хоча б не починати працювати над новими проєктами — набагато правильніше буде завершити ті, що були розпочаті раніше, після чого спокійно перейти в режим вікенду. Також дуже важливо звернути увагу на події, які відбудуться цього дня — жодна з них не буде випадковою. Вони за допомогою зірок натякнуть нам на те, що потрібно виправити у своєму житті: якщо ми не почуємо їхніх попереджень, наступного разу уникнути неприємностей не вдасться.

Овен

На можливу агресію з боку людей, які вас оточують, краще не відповідати взагалі, якщо ж такої можливості не буде, побажайте їм здоров’я — це найкращий спосіб звернути їхню токсичність проти них самих.

Телець

Промовистість і переконливість, якими зірки сповна нагородять вас у цей час, дозволять переконати у своїй правоті навіть найупертіших і найнезговірливіших — як професійних, так і особистих — опонентів.

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Близнята

Своїм розумом треба жити завжди, але цими днями — особливо: не варто дослухатися до чужих порад і, тим більше, дотримуватися їх: ніхто краще за вас не знає, як треба вчинити в ситуації, що склалася.

Рак

Тим із вас, хто незадоволений нинішнім перебігом свого життя, зірки рекомендують перематати його «кінострічку» назад і визначити, на якому етапі ви, образно кажучи, звернули не в той бік — так вам легше буде виправити помилку.

Лев

Не варто використовувати для досягнення благих цілей низький засіб: навіть якщо вам вдасться отримати те, що ви хочете, але зрештою ваші неблагородні вчинки обернуться проти вас — не варто так ризикувати.

Діва

Не можна відмовлятися від своїх поглядів і переконань, навіть якщо про це вас проситимуть люди, яким ви довіряєте на всі сто відсотків: зробивши це, ви згодом пошкодуєте, але виправити щось уже не вдасться.

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Терези

Діяти рішуче в будь-якій сфері життя та діяльності можна буде лише в тому разі, якщо кожен свій крок ви заздалегідь і докладно обміркуєте, інакше велика ймовірність серйозної помилки.

Скорпіон

Час якнайкраще підходить для благодійності: щоправда, добрі справи сьогодні необхідно робити вибірково — допомагати варто лише тим, хто справді цього потребує, а не користуєтесь вашою чуйністю.

Стрілець

Побутові турботи нічим не відрізняються від професійних, тому вони теж вимагають чіткого плану, згідно з яким ви діятимете, інакше ви нічого не встигнете, тільки витратите марно час і сили.

Козоріг

Час, проведений вдома, у безпосередньому контакті з близькими людьми, може загрожувати сварками та конфліктами, тому важливо виявляти одне до одного терпіння, розуміння та лояльність.

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Водолій

Спілкування з оточенням необхідно звести до мінімуму — занадто великий ризик зіткнення з неадекватними людьми, виняток варто зробити тільки для тих, у чиїй доброзичливості ви абсолютно впевнені.

Риби

Від вибору, яким би незначним він вам не здався, цими днями краще відмовитися — надто велика ймовірність купити те, що після повернення додому захочеться одразу ж викинути у відро для сміття.

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