Гороскоп на 13–14 жовтня для всіх знаків зодіаку: дні, коли не можна з’ясовувати стосунки з близькими

Гороскоп на 13–14 жовтня / © Associated Press

У цей час у жодному разі не можна з’ясовувати стосунки з близькими людьми, оскільки це може призвести до серйозного і, що важливо, довготривалого конфлікту, а в найскладнішому разі — і до розставання. Не рекомендується також втручатися в чужі конфлікти та дозволяти собі уїдливі зауваження і ризиковані жарти на адресу людей навколо.

Овен

Можливо, друзі та колеги відмовлятимуть вас від досягнення мети, яку ви перед собою поставили, та послухавшись їх, ви можете всерйоз пожалкувати про своє рішення, тож дослухатися потрібно лише до себе.

Телець

Сварка з близькою людиною винесе на поверхню невдоволення стосунками, яке давно накопичувалося в душі — як у вас, так і в неї: краще перенести розмови такого роду на кілька днів.

Близнята

У ці дні варто бути вкрай обережними у спілкуванні з новими людьми, які з’явилися у вашому оточенні: використовуючи властиві їм безсумнівні привабливість і чарівність, вони можуть ввести вас в оману.

Рак

Стіна нерозуміння, яка в цей час стоятиме між вами і людьми, що вас оточують, не дасть можливості вирішити важливі питання, тому необхідно перенести їх на інший час.

Лев

Ні на роботі, ні вдома не варто брати на себе чужі обов’язки, ані моральної, ані матеріальної подяки — у вигляді премії — від начальства ви однаково не дочекаєтеся, а ось власні справи можуть постраждати.

Діва

Привабливих професійних і фінансових пропозицій у ці дні може бути багато, але від усіх рекомендується відмовитися: найімовірніше, всі вони будуть із серйозним підступом, тому принесуть не прибуток, а втрати.

Терези

Небажано втручатися в чужі конфлікти, навіть якщо вам здасться, що одну з його сторін несправедливо ображають — найімовірніше, ситуація має підводне каміння, про яке ви навіть не підозрюєте.

Скорпіон

Важливо уважно читати будь-які документи, які вам запропонують підписати в цей час, застереження особливо стосується тих їхніх частин, що надруковані внизу сторінки дрібним — важким для читання — шрифтом.

Стрілець

Спілкування з недоброзичливо налаштованими щодо вас людьми, навіть якщо ви змушені жити чи працювати поруч із ними, краще звести до мінімуму — воно загрожує серйозним і максимально неприємним конфліктом.

Козоріг

У ці дні особливо важливо дотримуватися поміркованості в усіх життєвих сферах — у роботі, емоціях і навіть харчовому раціоні: будь-яка надмірність може призвести до непередбачуваних — і вкрай неприємних — наслідків.

Водолій

Від фінансових операцій — навіть найдрібніших, у вигляді поповнення рахунку мобільного телефона — в цей час необхідно відмовитися: навіть незначна помилка може стати причиною втрат.

Риби

У тому, що зі словами потрібно поводитися максимально обережно, вам у цей час доведеться переконатися на власному досвіді, якщо, звісно, ви не візьмете за правило спочатку думати і лише потім — говорити.