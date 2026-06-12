Гороскоп на 13 червня для всіх знаків зодіаку: день пошуку внутрішньої гармонії

Троянди / © ТСН

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Можна працювати на дачній ділянці, садити та пересаджувати дерева й кущі, продавати та купувати нерухомість, розпочинати будівництво та ремонт.

У цей час також рекомендується берегти нерви, не реагуючи на події, про які через кілька місяців ми, найімовірніше, вже й не згадаємо.

Овен

У будь-якій — навіть у найскладнішій конфліктній — ситуації рекомендується утримуватися від грубості на адресу іншої людини, навіть якщо ваш співрозмовник цього заслуговує — потім ви самі скажете собі «дякую».

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Телець

Цей день сприятливий для бізнесу, а також для торгових операцій — купівлі та продажу рухомого та нерухомого майна: якщо ви давно планували придбати автомобіль або дачу, кращого часу вам не знайти.

Близнята

Можна вкладати гроші в довгострокові проєкти, головне, щоб ваше рішення стати рантьє було обдуманим і добре прорахованим, а банк, у який ви вкладете свої кошти, мав репутацію надійного.

Рак

Будь-які необережні слова, сказані в запалі, можуть зіпсувати стосунки з близькою людиною, які ви довго й наполегливо вибудовували, тому необхідно стримуватися, незважаючи ні на що.

Лев

За слушною та розумною порадою, яка знадобиться вам цього дня, слід звернутися до когось із старших родичів — їхній життєвий досвід допоможе знайти правильну відповідь на ваше запитання.

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Діва

Будь-які документи — особливо фінансові — які вам доведеться підписати цього дня, необхідно ретельно — буквально до кожної літери та коми — вивчити і лише після цього ставити на них свій підпис.

Терези

Найкращий спосіб підняти собі настрій цього дня — навести ідеальний лад у домі: вас заспокоїть і налаштує на оптимістичний лад не лише результат, а й сам процес упорядкування навколишнього простору.

Скорпіон

Не варто нікому нав’язуватися, особливо у професійній діяльності: якщо вас з якоїсь причини не бачать на цій посаді, то це їхні проблеми — ви досить швидко знайдете собі краще місце.

Стрілець

Гарний день для початку — або продовження — ремонту, якого вже давно потребує ваше житло: вам вдасться прикрасити навколишній простір і, таким чином, значно поліпшити якість свого життя.

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Козоріг

Єдиний спосіб зберегти душевний спокій і гармонію цього дня — абстрагуватися від негативу на всіх його рівнях — починаючи з новин в Інтернеті й закінчуючи спілкуванням із неприємними людьми.

Водолій

Будь-які рішення — як у професійному, так і в особистому житті — можна ухвалювати, лише ретельно їх обміркувавши: оскільки ви не встигнете зробити все це за один день, цього дня краще взагалі від них відмовитися.

Риби

Необхідно тримати під контролем свої думки — особливо негативні: цього дня вони — абсолютно несподівано для вас — можуть набути реальних рис, і такий поворот подій навряд чи вас потішить.

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