Гороскоп на 13 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно спостерігати і робити висновки

Згодом вони послужать нам добру службу, дозволивши зорієнтуватися в несподіваних — і складних — ситуаціях, а також розплющивши очі на оточення, до того ж не лише сторонніх, а й близьких людей. Чим би ми не займалися, діяти треба не кваплячись, поступово та ґрунтовно — лише так можна досягти результату, на який ми сподіваємося. Треба поводитися тихо та максимально непомітно для оточення, так можна буде не стати стороною ймовірного конфлікту та не потрапити в неприємну ситуацію.

Овен

Не варто звертати увагу на провокаторів, які захочуть використати вашу запальність, змусити вас надто емоційно реагувати на їхні витівки, що позбавить вас здатності міркувати тверезо.

Телець

Небажано нав’язувати іншим свій життєвий і професійний досвід, хоч би яким багатим він вам здавався — найімовірніше, співрозмовник потрапив зовсім в іншу ситуацію, і ваша порада виявиться шкідливою.

Близнята

У стосунках із начальством небажано переходити межу, що відокремлює підлеглого від роботодавця: дружба в такій ситуації неможлива за визначенням, до того ж, вона швидко може перейти у ворожнечу.

Рак

Розв’язання професійних питань краще відкласти на кілька днів — натомість рекомендується зайнятися домашніми справами, наприклад, прибиранням у домі, що сприятливо позначиться насамперед на стані душі.

Лев

Нинішній день абсолютно не підходить для навчання: ви насилу сприйматимете і запам’ятовуватимете нову інформацію, тому не варто гризти граніт науки і читати наукову та науково-популярну літературу.

Діва

Зовсім відмовитися від роботи вам у понеділок не вдасться, але намагайтеся хоча б не братися за вирішення серйозних завдань — обмежтеся підтягуванням «хвостів» і складанням плану на найближче майбутнє.

Терези

Гарний час для примирення з людьми, з якими ви перебуваєте у сварці: як жест доброї волі визнайте свою провину, якщо, звісно, ви справді мали рацію, і вони залюбки дадуть вам ту саму відповідь.

Скорпіон

Необхідно відмовитися від різких зауважень і безсторонніх коментарів на адресу людей, які вас оточують, — те, що ви вважаєте дотепним, іншій людині може здатися не тільки не смішним, а й образливим.

Стрілець

День підходить винятково для невеликих домашніх клопотів, серйозні справи — особливо якщо вони пов’язані з фінансами — на цей час краще не планувати, вам навряд чи вистачить ресурсів на їх здійснення.

Козоріг

Не варто втручатися в чуже особисте життя, наполягаючи на своєму баченні ситуації, що склалася, і, тим паче, на тактиці виходу з неї, — нехай людина, долею якої ви стурбовані, сама вирішує, як вчинити.

Водолій

Найкращим способом відпочити і відновити сили цього дня стане зміна роду діяльності: від розумового навантаження потрібно переходити до фізичного і навпаки — так вам вдасться виконати всі плани і водночас не втомитися.

Риби

Спілкуючись тільки з приємними вам людьми, ви збережете гарний настрій і рівний емоційний тон упродовж усього дня, що сприятливо позначиться як на роботі, так і на стосунках з оточенням.

Читайте також: