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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 13 квітня для всіх знаків зодіаку: день світової гармонії

День світової гармонії, яка позитивно відображається як на фізичному, так і на ментальному рівні кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Квітень

Гороскоп на 13 квітня для всіх знаків Зодіаку / © Associated Press

Важливо дотримуватися помірності у всьому, зберігати спокій і чистоту у всіх сферах нашого життя та діяльності — у вихідний це насамперед стосується домашньої роботи. Можна виїжджати на природу — на дачу або до дендропарку — і вирушати в подорожі різного ступеня дальності та тривалості. Час також підходить для примирення тих, хто перебуває у сварці, та зміцнення вже наявних стосунків.

Овен

З появою навіть мінімальної можливості помиритися з другом, з яким вас посварило прикре непорозуміння, зробіть це: повірте, він переймається через те, що сталося, не менше, а можливо, й більше вашого.

Телець

Взаємини з оточенням схожі на дзеркало: добро, як, втім, і зло, зроблене іншій людині, блискавично повернеться відповідним бумерангом, так що варто спочатку добре подумати, а потім робити.

Близнята

Необхідність дотримуватись емоційної рівноваги буде продиктована життєвими реаліями — доводячи себе до істерики, ви зробите боляче тільки самим собі, а не тим, хто — мимоволі чи навмисно — вас образив.

Рак

Найкращий спосіб отримати внутрішню рівновагу і підняти собі настрій — провести генеральне прибирання в домі або квартирі: чим ретельніше ви протрете всі поверхні, тим легше і спокійніше стане на душі.

Лев

Сьогодні вам — з великою ймовірністю — вдасться познайомитися з людиною, яка згодом відіграє важливу роль у вашій професійній кар’єрі, а можливо, й особистому житті.

Діва

Важливе рішення — хоч життєвої, хоч особистої якості — краще перенести на інший день, сьогодні вам за всього бажання не вдасться визначити, яке з них виявиться правильним, а яке ні.

Терези

Спілкування з друзями та близькими сьогодні, якщо, звичайно, ви ними дорожите, необхідно звести до мінімуму: причиною сварки може стати будь-яка дрібниця, а примирення займе багато часу та моральних сил.

Скорпіон

Ідеальний день для того, щоб «закреслити» своє минуле і почати все з чистого аркуша — головне, рішуче відмовитися від своїх помилок, інакше вони постійно тягнутимуть вас назад.

Стрілець

У першій половині дня бажано утриматися від спілкування навіть із найближчими людьми — оскільки взаємне нерозуміння зашкалюватиме, нічого доброго воно не принесе, але після обіду напруженість спаде.

Козоріг

За вирішення серйозних питань, навіть якщо вони стосуватимуться лише домашніх справ, сьогодні братися не варто — успішними вони не будуть, тож краще присвятити час відпочинку та релаксові.

Водолій

День, коли важливо дослухатися до внутрішнього голосу: він не тільки дасть правильну відповідь на будь-які запитання, але й допоможе визначитися з життєвою стратегією на найближчий час.

Риби

Гарний день для того, щоб поділитися з оточенням тим, чого у вас надміру: чим більше добрих справ ви сьогодні «запишете» на свій рахунок, тим краще — зрозуміло, морально — почуватиметеся.

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Дата публікації
Кількість переглядів
272
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