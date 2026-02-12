Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли через сварки йтиме енергія

Зимовий пейзаж / © Credits

Шкода втрачати сили, які можна було б витратити на розв’язання ділових, фінансових та особистих питань, тому в цей час — у п’ятницю, 13-го — у спілкуванні з оточенням важливо бути обережними, відмовившись від контактів з неприємними і неадекватними людьми.

Усі закупи, зроблені цього дня, виявляться з прихованим браком, який виявиться через деякий час, тому від шопінгу рекомендується відмовитися.

Овен

Щоб не наробити помилок на роботі, за серйозні проєкти сьогодні братися не варто — краще, як і годиться напередодні вікенду, зосередитися на монотонних справах, у яких важко що-небудь зіпсувати.

Телець

День, коли не варто брати на себе занадто багато — насамперед, на роботі: по-перше, можна серйозно підірвати свої сили, по-друге, це навряд чи сподобається недоброзичливо налаштованим щодо вас колегам.

Близнята

Ідеї, що спали на думку цього дня, можуть виявитися вельми перспективними в усіх сенсах, головне — щоб не наврочити — не розповідати про них нікому з оточення, включно з друзями та близькими.

Рак

Енергію, відпущену вам цього дня зірками і природою, необхідно витрачати розумно й ощадливо — не намагайтеся зробити все й одразу, а планомірно розподіліть важливі завдання за різними періодами дня.

Лев

День, коли зірки вітатимуть розумну частку економії: ніхто не говорить про те, що вам потрібно дійти до абсурду і відмовитися від необхідного, але купівлю надмірностей краще відкласти на інший час.

Діва

Від ухвалення важливого рішення, хоч би якої сфери життя воно стосувалося, цього дня краще відмовитися — через те, що не вдасться об’єктивно зважити всі «за» і «проти», воно з великою часткою ймовірності виявиться помилковим.

Терези

Відчувши небачений ентузіазм, який виразиться в сильному бажанні зрушити професійні гори, постараєтеся себе стримати, оскільки дорогоцінна енергія в результаті буде витрачена даремно.

Скорпіон

Небажано відпускати злі жарти на адресу оточення, навіть якщо вони об’єктивно на це заслуговуватимуть: завдана вами образа рано чи пізно виллється у великий і довготривалий конфлікт із ними.

Стрілець

Від вихваляння — як своїми професійними досягненнями, так і успіхами в особистому житті — якщо, звісно, ви не хочете, щоб чиясь заздрість зруйнувала все, що ви отримали від життя на цей момент.

Козоріг

Незважаючи на близькість вихідних, необхідно уникати порожнього проведення часу — необов’язкових розмов і «перегортання» соціальних мереж, краще витратити сили на більш корисне заняття.

Водолій

Від зустрічей із близькою людиною — якщо, звісно, ви не живете разом, — краще відмовитися: інакше романтичне побачення може вилитися в несподівану, а тому особливо прикру сварку, після неї важко буде помиритися.

Риби

Рекомендується триматися подалі від керівництва — розмови з ним цього дня нічого доброго вам не принесуть, навпаки, можна — абсолютно несправедливо — опинитися винним у всіх смертних гріхах.

