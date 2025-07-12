Гороскоп на 13 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна потрапити під вплив непорядних людей

Гороскоп на 13 липня

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Легко можна буде піти в них на поводі і, як наслідок, зазнати збитків — як моральної, так і матеріальної властивості. Особливо обережними треба бути з новими знайомими, насамперед, якщо ви «зустріли» їх на просторах Інтернету: за цілком симпатичним портретом на аватарці може ховатися вельми неприємна людина.

Овен

Негативні думки, які можуть долати вас цього дня, бояться активних дій, тому їх змусить випаруватися прибирання або, що цілком логічно у вихідний день, заняття спортом.

Телець

Необхідно скоротити спілкування, до того ж, не тільки в реальному режимі, а й онлайн — над спілкуванням в соціальних мережах та телефонними дзвінками краще віддати перевагу читанню класичної літератури.

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Близнята

Втома від вимушеного спілкування з домашніми може призвести до бурхливого з’ясування стосунків аж до серйозних конфліктів: найважливіше в такій ситуації — стримувати емоції.

Рак

Претензії близької людини, які вона зважиться висловити вам у цей час, найімовірніше, будуть необґрунтованими, тому намагайтеся не сприймати їх близько до серця.

Лев

Потрібно максимально обережно поставитися до пропозицій швидкого заробітку, що не вимагає особливих зусиль, особливо якщо вона виходитиме від малознайомих, неперевірених людей.

Діва

Під забороною перебувають будь-які фінансові операції: через незначну помилку, яку ви спочатку можете навіть не помітити, краще перенести цей приємний момент на інший день.

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Терези

Не найкращий час для душевних метань і рефлексії — результатом може стати сильний удар по самооцінці, що не найкраще позначиться як на професійній діяльності, так і на особистому житті.

Скорпіон

Емоційно реагуючи на провокації, ви, самі того не бажаючи, «підживлюватиме» сили зла, які керують вашими недоброзичливцями, — краще проявити стриманість, яка, до речі, розлютить хейтерів набагато більше.

Стрілець

Не варто ні з ким ділитися професійними планами та ідеями, які з’являться у вас у цей час: велика ймовірність того, що ваші мрії просто вкрадуть і раніше вас втілять у життя.

Козоріг

Категорично не рекомендується ухвалювати важливі рішення, які — з великою ймовірністю — виявляться помилковими, і давати обіцянки — найімовірніше, ви не зможете їх виконати.

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Водолій

Від можливого спілкування з людиною з минулого краще відмовитися — найімовірніше, вона з’явиться у вашому житті не з найкращими намірами, так що будьте обережні.

Риби

Важливо берегти від життєвих катаклізмів літніх родичів — їхня енергетика перебуває практично на нулі, тому їм самим, без вашої підтримки, важко протистояти їм.

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