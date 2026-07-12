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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 13 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна грубіянити людям навколо

День чистої та спокійної енергетики, протягом якого рекомендується займатися «земними» справами.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Квіти

Квіти / © Credits

Найпростіші справи — прання і прибирання, кулінарні подвиги, садово-городні роботи, читання дітям казок перед сном — здаватимуться настільки важливими, що без них ніяк не обійтися.

А ось грубіянити людям навколо, порушуючи таким чином загальносвітову гармонію, категорично не рекомендується — за це незабаром доведеться відповідати.

Овен

Вдалий у фінансовому плані день — вам можуть запропонувати вигідне замовлення, завдяки якому вдасться непогано заробити: зволікати з відповіддю не варто — пам’ятайте, що колеги-конкуренти не дрімають.

Телець

За жодних умов не можна бажати іншим людям зла, навіть якщо вони доведуть вас до сказу, — будь-які слова, від уїдливих зауважень до прокльонів, повернуться до вас бумерангом — не варто до цього доводити.

Близнята

Не варто вдаватися до «закулісних ігор» та інтриг щодо своїх колег: вони однаково не принесуть успіху, а взаємини з тими, проти кого вони будуть спрямовані, можуть зіпсуватися надовго.

Рак

Події цього дня належать до тих, які неможливо оцінити одразу і в повному обсязі, тож не варто поспішати з висновками, надаючи їм позитивного чи негативного значення — лише час розставить усе на свої місця.

Лев

Будь-які фінансові операції, здійснені цього дня, сприятимуть зміцненню вашого матеріального становища, тому можна сміливо — не відкладаючи на потім — проводити будь-які з них.

Діва

Намагайтеся не вибухати через будь-яке неприємне слово, яке почуєте від людей навколо, які, найімовірніше, не мають злого наміру — лише необережність, тож не робіть поспішних висновків.

Терези

Цього дня варто утриматися від поспішних рішень незалежно від того, якої сфери життя вони стосуються: у вас не вистачить часу, щоб врахувати всі фактори, тому існує великий ризик припуститися непоправної помилки.

Скорпіон

Усе, до чого ви візьметеся цього дня, вдасться вам легко й без особливих зусиль, тож можна сміливо планувати будь-яку — навіть дуже складну — справу: найімовірніше, протягом цього тижня вам вдасться її завершити.

Стрілець

День ідеально підходить для спілкування з друзями — особливо з тими з них, кого ви давно не бачили: схоже, вони мають інформацію, яку ви давно — й досі марно — шукали, тепер вона стане у пригоді.

Козоріг

Не варто без роздумів погоджуватися на ділову пропозицію, яку вам можуть зробити саме зараз — спочатку потрібно все добре зважити, оцінивши можливі «за» і «проти», і лише потім ухвалювати рішення.

Водолій

Поганий настрій, який переслідуватиме вас цього дня, боїться зайнятості, тому що більше ви цього понеділка завантажите себе різними справами, то менше часу на переживання у вас залишиться.

Риби

Свіже повітря необхідне вам як для фізичного, так і для душевного здоров’я, тому протягом робочого дня знайдіть час, щоб вирватися хоча б до найближчого парку — найкраще під час обідньої перерви.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
36
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