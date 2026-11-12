Гороскоп на 13 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли треба повірити в себе

Осіннє листя у калюжі / © Credits

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Якщо ж додати до цього «набору» впевненість у своїх силах, то такій людині, буквально, не буде рівних — ані в професійному, ані у фінансовому плані.

У цей час можна — і потрібно — закладати «фундамент» для кардинальних життєвих змін, тому дуже важливо зробити так, щоб у його основу лягли лише справді важливі, обдумані та перевірені рішення — на імпровізації та несподівані осяяння краще не розраховувати.

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Овен

Наприкінці робочого тижня зірки радять нарешті згадати про друзів, приділивши їм якомога більше часу: можна — і потрібно! — спілкуватися з тими з них, кого ви давно не бачили, краще особисто, але й віртуальні зустрічі теж підійдуть.

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Телець

Не варто складати на цей день детальні плани — попри велике бажання працювати, через непередбачені обставини вдасться зробити небагато, тому саме на такий результат слід розраховувати з самого початку.

Близнята

Удавана — і зовсім не властива вам — скромність може негативно позначитися на результатах роботи; до того ж, колеги, які більше впевнені в собі, легко випередять вас, тож варто попрацювати над своєю самооцінкою.

Рак

Схоже, настав час відпустити образу на близьку людину, яка вже досить тривалий час лежить важким каменем на вашій душі: ви з подивом виявите, як легко вам одразу ж стане дихати.

Лев

Найгірший спосіб налагодити власні справи — шукати винних у своїх невдачах серед рідних, друзів чи колег: виправити ситуацію можна буде лише — хоч це й буде непросто — взявши відповідальність на себе.

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Діва

Представники вашого знака не схильні до ризику, тож і цього дня їм не варто цього робити, навіть якщо хтось із близьких намагатиметься переконати вас, що це благородна справа: замість очікуваного виграшу ви можете втратити якщо не все, то багато чого.

Терези

Небажано ухвалювати важливе рішення поспіхом: через брак часу ви не встигнете об’єктивно оцінити всі «за» і «проти», що існують у кожному конкретному випадку, тому висновок, який ви зробите, виявиться помилковим.

Скорпіон

Важливо дотримуватися курсу, який ви намітили для себе певний час тому, не відступаючи від нього ні на крок, інакше ви втратите всі ті досягнення, яких вам вдалося досягти на сьогоднішній день.

Стрілець

Незважаючи на бажання звернутися до когось за порадою, відмовтеся від цього — можливо, поради, які ви почуєте, будуть продиктовані добрими намірами, але саме вам вони категорично не підійдуть.

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Козоріг

Перш ніж стати до реалізації заздалегідь складеного плану, ще раз проаналізуйте його — це допоможе вам відокремити головні завдання від другорядних, які бажано відкласти на потім.

Водолій

Несподівані побутові проблеми, з якими ви зіткнетеся сьогодні, можуть здатися вам серйозними, але вже завтра ви, найімовірніше, про них навіть не згадаєте, тому не варто перейматися через такі дрібниці.

Риби

Цей день сприятливий для романтичних побачень, освідчень у коханні, пропозицій руки й серця та навіть весіль — шлюб, укладений у цю дату, обіцяє бути не лише міцним, а й, що дуже важливо, тривалим.

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