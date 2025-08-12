ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 13 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна виконати подвійну норму роботи

День потужної позитивної енергетики, яка дасть змогу розпочати роботу над будь-якими — навіть найскладнішими і трудомісткими — справами.

Гороскоп на 13 серпня

Гороскоп на 13 серпня / © ТСН

Під впливом космічних енергій на роботі протягом дня можна буде виконати подвійну, а то й потрійну норму, удома — перевернути гори і водночас ні краплі не втомитися. Єдина умова, яку обов’язково потрібно виконати, полягає в тому, що працювати рекомендується в колективі — з колегами або сім’єю, як то кажуть, сьогодні сам у полі не воїн.

Овен

Притаманна вам «фірмова» впертість укупі з енергією Місяця допоможе в найкоротший — 24-годинний — термін реалізувати проєкт, на який в інший час у вас пішло б щонайменше два тижні, а то й більше.

Телець

Не варто робити роботу за інших, навіть якщо вам здаватиметься, що ви чините для блага: насправді, звільняючи колег або членів сім’ї від безпосередніх обов’язків, ви надасте їм ведмежу послугу.

Близнята

Обдурювати близьку людину, навіть у дрібницях, не можна завжди, але сьогодні фальш під особливою забороною: одна брехня може потягнути за собою другу і третю, і ви, врешті-решт, не зумієте виплутатися з цього павутиння.

Рак

Можливо, цього дня вам необхідно буде постояти за себе і заступитися за свою сім’ю — не варто допускати несправедливості щодо близьких людей з боку сторонніх недоброзичливців.

Лев

Може з’явитися раптове бажання влаштувати скандал і з’ясувати стосунки з кимось із людей із оточення — від родичів до незнайомців, які чимось вам не сподобаються: не варто йому потурати.

Діва

Проявивши слабкість, піддавшись умовлянням інших людей і під їхнім впливом відмовившись від того, що вам по-справжньому дороге, ви згодом пошкодуєте про своє рішення, але виправити вже нічого не зможете.

Терези

Спілкуючись з людьми, які вас оточують, — неважливо, з ділових чи особистих питань — необхідно задіяти всі притаманні вам дипломатичні здібності, грубості й нетактовності співрозмовники вам не пробачать.

Скорпіон

Вдалими обіцяють бути будь-які ділові переговори: партнери несподівано легко проявлять зговірливість і підуть назустріч, прийнявши всі ваші умови, після чого можна буде підписувати важливий договір.

Стрілець

Хороший день для того, щоб продемонструвати світові свої таланти: цілком імовірно, що творчість, якою ви захоплюєтеся у вільний від роботи час, стане головним життєвим заняттям.

Козоріг

Можна братися за найскладніші професійні або побутові проєкти — будь-які завдання, які будуть з ними пов’язані, вирішуватимуться швидко, легко і без натиску з вашого боку — наче за помахом чарівної палички.

Водолій

Не варто вдавати, що у стосунках з коханою людиною нічого не відбувається — останнім часом ви, схоже, стали віддалятися одне від одного, і тільки відверта розмова допоможе вам налагодити стосунки.

Риби

Необхідно ретельно підготуватися до другої половини робочого тижня: головне в цей час — показати себе керівництву з найкращого боку, так ви зможете розраховувати на підвищення по службі і солідну зарплату.

