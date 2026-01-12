Гороскоп на 13 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли коли можна реалізовувати сміливі плани

Гілки дерев у льоду / © ТСН

Також у цей час нове прокладає собі дорогу, руйнуючи старе. Не варто чіплятися за те, що вже віджило своє, хоч би чого це стосувалося — роботи чи стосунків з людьми.

На його місце практично одразу ж прийде нове — цікавіше, важливіше й перспективніше.

Овен

Навколишні можуть почати відмовляти вас від ухваленого раніше рішення, проте які б доводи вони не наводили, стійте на своєму: пішовши у них на поводі, ви швидко зрозумієте, що зробили помилку, але не зможете її виправити.

Телець

Зірки настійно рекомендують тримати під контролем будь-які — особливо негативні — емоції: розлютувавшись, ви будете схожі на слона в посудній лавці — з відповідними малоприємними наслідками.

Близнята

Не варто слухати тих, хто вирішить передати вам чутки та плітки, що безпосередньо стосуються вас і близьких вам людей — найімовірніше, їхній вчинок буде продиктований банальною заздрістю та злістю.

Рак

Причиною конфліктів з іншими людьми може стати відчуття взаємного нерозуміння — не варто хвилюватися з цього приводу: стіна, яка так недоречно виросла між вами та ними, можливо, зникне вже завтра.

Лев

На агресію, яку демонструватиме вам навколишній світ цього дня, небажано відповідати відповідним чином: якщо немає змоги відреагувати жартом та усмішкою, краще просто промовчіть.

Діва

Отримавши пропозицію перейти на нову роботу чи придбати потрібну вам річ зі значною знижкою, не кваптеся ухвалювати рішення: шанс, який вам піднесуть як вигідний, найімовірніше, виявиться з підступом.

Терези

Втрутившись у чужий конфлікт, ви ризикуєте залишитися винними перед обома сторонами, тому краще спостерігати за тим, як ваші знайомі плетуть інтриги й підступи одне одному, не беручи участі в «спектаклі».

Скорпіон

Не найкращий день для підписання договорів, укладення угод і проведення ділових переговорів: до текстів важливих документів може вкрастися прикра помилка, а з людьми важко буде знайти спільну мову.

Стрілець

Сьогодні вам категорично не рекомендується відвідувати місця великого скупчення людей і розпочинати суперечку з агресивно налаштованими людьми — наслідки конфлікту можуть виявитися непередбачуваними.

Козоріг

Важливо дотримуватися поміркованості в усьому — від раціону харчування і міцних напоїв до спілкування з людьми: найкраще провести день на самоті — точніше, в компанії з гарною книжкою чи улюбленим фільмом.

Водолій

Щоб уникнути непоправних втрат, будь-які фінансові операції — починаючи від сплати за комунальні послуги і закінчуючи великими придбаннями — краще перенести на інший час, сьогодні вони віщують збитки.

Риби

Цього дня представники вашого довірливого й романтичного знака зайвий раз зрозуміють, як важливо бути обережними у висловлюваннях: невчасно вимовлене слово може серйозно образити співрозмовника.

