ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 13 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли будемо сперечатися і сваритися

Конфліктний день, негативні енергії якого можуть підштовхувати нас до суперечок і сварок.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Два коти і квіткова клумба

Два коти і квіткова клумба / © www.credits

Будь-яких зіткнень з оточенням, незалежно від того, будуть ці люди близькими чи малознайомими, необхідно уникати — втім, це бажано робити не тільки в цей, а й у будь-який інший день.

Зірки радять більшу частину часу провести на самоті, оскільки це дасть змогу зберегти мир — як у сім’ї, так і в колективі. Говорити цього дня потрібно якомога менше, особливо небажано хапатися і видавати бажане за дійсне.

Бажаючи таким чином підвищити свій професійний авторитет і становище в суспільстві, ми ризикуємо досягти прямо протилежного результату, опинившись у дурному — і смішному — становищі.

Овен

Успішними виявляться будь-які фінансові операції, але особливу увагу варто звернути на угоди, так чи так пов’язані з нерухомістю — як купівля, так і продаж житла в цей час виявляться дуже вигідними.

Телець

Негативні емоції важливо тримати під контролем завжди, але сьогодні особливо важливо не додавати їм волі: нікому, окрім вас, вони відчутної шкоди не завдадуть, тож найголовніше — думати про себе і берегти нерви.

Близнята

День, коли особливо важливо остерігатися токсичних людей: влаштувавши сварку, вони просто заберуть вашу енергію, яку можна було б витратити на інші цілі, і чудово почуватимуться, а ви залишитеся ні з чим.

Рак

У стосунках із коханою людиною необхідно бачити головне — взаємні почуття, і не звертати уваги на дрібниці, які не мають значення, але можуть серйозно загострити атмосферу у вашій парі

Лев

Продумуючи свої плани на майбутнє, не варто надто зариватися: його пункти мають бути максимально реалістичними і навіть, можливо, скромними, тоді в них будуть усі шанси на втілення в життя.

Діва

Розв’язання робочих питань рекомендується відкласти на кілька днів, сьогодні домогтися успіху в таких діях однаково не вдасться, а поки що займіться побутовими клопотами — схоже, ваша оселя давно цього потребує.

Терези

Займаючись спортом, необхідно виявляти максимум обережності — надто великий ризик травм, якого можна уникнути, якщо діяти спокійно і неквапливо, не прагнучи встановити світові рекорди.

Скорпіон

Незважаючи на зайнятість, дуже важливо і потрібно приділити час своїй сім’ї — особливо сильно стосується дітей і літніх родичів, останнім часом ви зустрічаєтеся з ними не так часто, як їм би того хотілося.

Стрілець

У пошуках відповіді на важливе професійне запитання необхідно дослухатися до себе: ваш внутрішній голос не дасть помилитися, тому просто не заважайте йому «висловлювати» ставлення до того, що відбувається.

Козоріг

Будь-які — зокрема й приємні — хвилювання можуть збити вас із правильного — результативного — настрою на роботу, тому зберігайте внутрішній баланс, уникаючи спілкування з токсичними людьми та поганих новин.

Водолій

Поява нової людини у вашому житті зіграє в ньому важливу роль — вона не тільки стане вам хорошим другом, а й посприяє кар’єрному зростанню і, як наслідок, поліпшенню вашого матеріального добробуту.

Риби

Спілкуючись із недоброзичливцями, які зі зрозумілих лише для них причин захочуть спровокувати вас на сварку, будьте обережними: краще проігнорувати їхню агресію, ніж втягуватися в конфлікт.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie