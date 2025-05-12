Гороскоп на 13 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно прислухатися до свого внутрішнього стану

Гороскоп на 13 травня для всіх знаків зодіаку / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Гарний настрій та оптимістичний погляд на світ є ознакою душевного здоров’я — і навпаки: що гірше ми почуваємося, то більше у нас різного роду ментальних і духовних проблем. Необхідно радіти, знаходячи приємні моменти навіть у дрібницях. Водночас зірки попереджають про небажаність бездумної та незбагненної поведінки, різноманітних авантюр і розіграшів, особливо злих — за них доведеться відповідати як перед людьми, так і перед небесними світилами. Ймовірну в цей час негативну ситуацію небажано завзято вирішувати за всяку ціну — краще відпустити її, і тоді все стане на свої місця само собою, без нашої активної участі.

Овен

Будь-яке фізичне навантаження потрібно звести до мінімуму — щоб уникнути травми, не варто займатися спортом, піднімати важкі речі, пересувати меблі, вулицями і сходами потрібно ходити обережно.

Телець

Сьогодні небажано вирішувати важливі питання, навіть якщо здаватиметься, що вони потребують негайного й невідкладного втручання — насправді це не так, сьогодні воно, навпаки, виявиться помилковим.

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Близнята

Перепади настрою, які переслідуватимуть вас цього дня, негативно позначаться на взаєминах із людьми навколо: щоб не посваритися з ними, потрібно звести спілкування до мінімуму.

Рак

Сьогодні вам нарешті можна розпочинати реалізацію нового проєкту, над підготовкою до якого ви працюєте вже давно — особливо це стосується тих, чия професія так чи інакше пов’язана з творчістю.

Лев

Незважаючи на зрозумілу на початку тижня зайнятість, намагайтеся знайти час для спілкування з друзями: сьогодні для них особливо важливі ваша увага й добра порада — найближчим часом вони відплатять вам добром за добро.

Діва

Сьогодні не можна нічого робити так собі: потрібно або серйозно займатися справами, або відмовитися від них взагалі, інакше часу й сил буде витрачено багато, а результат виявиться нульовим.

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Терези

Можна укладати важливі договори — особливо ті, які розраховані на тривалу перспективу: звісно, швидких дивідендів ви не отримаєте, зате сума після закінчення часу буде більш ніж вагомою.

Скорпіон

Складні життєві обставини, в яких — тією чи іншою мірою — нині перебувають усі, не привід дивитися на життя похмуро: знаходити хороше навіть у дрібницях треба завжди, а цього дня — особливо.

Стрілець

Підвищене емоційне тло принесе вам користь лише в тому разі, якщо ви зможете стримати власну експресивність, спостерігаючи водночас за поведінкою оточення — так вам відкриється багато таємниць.

Козоріг

Необхідно виключити будь-які маніпуляції з волоссям: на думку зірок і народних прикмет, вони можуть негативно позначитися не лише на зовнішньому вигляді та стані волосся, а й на подіях в особистому житті.

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Водолій

Тим, хто давно одружений і вже почав втомлюватися від безхмарних, а тому пісних стосунків, рекомендується поглянути на свою другу половинку під іншим кутом зору — можливо, нудьга випарується.

Риби

Стримувати свої емоції необхідно завжди, але цього дня — особливо: рознервувавшись, ви покажете свою слабкість, чим дасте недоброзичливцям гарний привід для гейту, а потім і булінгу.

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