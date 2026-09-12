Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли існує ризик матеріальних втрат

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І якщо у першій половині доби негатив буде яскраво вираженим — його виявом стане нервове напруження, що переростає в агресію, то вже після обіду розпечена атмосфера поступово охолоне до комфортних моральних «температур», і людям буде легше спілкуватися одне з одним.

Цього дня, незважаючи на те, що це неділя, можна ухвалювати важливі рішення та братися за втілення важливого професійного проєкту, а от з фінансами слід поводитися обережно — ризик матеріальних втрат надто великий.

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Овен

Не варто спілкуватися з людьми, які, як відомо, можуть зіпсувати вам настрій: вихідний день дасть вам можливість провести час на самоті — це зведе до мінімуму ймовірність будь-яких конфліктів.

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Телець

Працюючи над завданням, яке ви поставите перед собою цього дня, важливо рухатися до нього крок за кроком, не відволікаючись на дрібниці — найгірше, що ви цього дня можете зробити, це даремно витратити енергію, яка просто виривається назовні.

Близнята

Сни цієї ночі можуть виявитися уривчастими, плутаними і, як здаватиметься, позбавленими логічного зв’язку між окремими епізодами, але їх потрібно запам’ятати — у них може міститися важлива підказка.

Рак

Важливу розмову з близькою людиною бажано перенести хоча б на другу половину дня — зранку ви обоє будете налаштовані на це надто категорично й нетерпляче, тому спілкування може призвести до сварки.

Лев

День, протягом якого — принаймні до обіду — важливо тримати себе в руках, не давати волі сплеску емоцій: вони можуть стати причиною прикрої сварки як із близькими, так і зі сторонніми — і навіть незнайомими — людьми.

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Діва

Якщо уникнути серйозної суперечки з близькою людиною ніяк не вдасться, намагайтеся хоча б перенести її на другу половину дня — у першій половині вам навряд чи вдасться досягти хоча б якоїсь домовленості.

Терези

Навіть вроджена дипломатичність не допоможе вам домогтися справедливості та захистити слабких: обставини складуться так, що саме ви матимете вигляд кривдника, тож не варто ризикувати своєю репутацією.

Скорпіон

Цього дня вам не рекомендується робити різкі рухи у фізичному сенсі слова, бігати — і навіть ходити швидким кроком, — а також піднімати важкі предмети: будь-яка активність може призвести до травм, тому від неї слід утриматися.

Стрілець

Хапатися то за одне, то за інше, наче мисливець, що ганяється за двома зайцями, — не найкраща тактика розв’язання професійних питань: потрібно від самого ранку скласти детальний план і суворо його дотримуватися.

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Козоріг

Слід утриматися від ризикованих жартів та двозначних натяків на адресу людей, які вас оточують: найімовірніше, їх сприймуть неправильно, що може стати причиною серйозного конфлікту.

Водолій

Енергію, яку вам сьогодні надано у великій кількості, слід витрачати розсудливо — лише на розв’язання тих питань, які дійсно важливі для вас; все інше може зачекати.

Риби

Потрібно — незважаючи на будь-які зовнішні обставини — зберігати гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку: отже, слід слухати не порожні плітки та розмови оточення, а улюблену музику.

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