Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно обмірковувати нові ідеї

Рекомендується вступати до вишу — як уперше, так і на факультет повторної освіти, записуватися на семінари й тренінги та займатися самоосвітою. Можна також обмірковувати нові ідеї та складати плани на майбутнє — вони виявляться на рідкість продуктивними.

Овен

Не відмовляйте тим, хто звернеться до вас по пораду: так уже складеться, що цього дня ви зможете дати оточенню правильну підказку щодо того, як вчинити в обставинах, що склалися.

Телець

День не підходить для активних і рішучих дій — їх краще перенести на інший час, а сьогодні — визначитися з тактикою і стратегією, які допоможуть вам досягти поставленої мети.

Близнята

Тим із вас, хто хоче виконати всі справи, заплановані вами на цей день, важливо не відволікатися на дрібниці, які — як на зло! — притягуватимуть до себе вашу увагу, а зосередитися на головному.

Рак

Не варто витрачати сили на справи, які цілком можуть ще якийсь час зачекати, спершу важливо звернутися до трудомісткого проєкту і тільки потім, якщо залишаться час і сили, закінчити те, що було відкладено.

Лев

Сьогодні для вас не буде секрету в тому, що думають про вас люди з оточення: фальш — як і правду — в їхніх словах ви зможете визначити, просто слухаючи те, що вони говорять, обов’язково зробіть висновки з того, що дізнаєтеся.

Діва

День сприятливий для наведення ладу в усьому, що того потребуватиме: потрібно зазирнути до речових і кухонних шаф, а також шухляд письмового столу, щоб позбутися всього, що вам стало непотрібним.

Терези

Будь-які факти, які стануть вам відомі цього дня, матимуть величезне значення — як для професії, так і для особистого життя, тому важливо звернути на них увагу — проаналізувати і відкласти в пам’яті.

Скорпіон

Займаючись розв’язанням проблем інших людей — особливо рідних і близьких, не забувайте про існування власних, яких теж не бракує — інакше ви цілком можете опинитися шевцем без чобіт.

Стрілець

Дізнавшись секрет іншої людини, не поспішайте ділитися ним з оточенням: по-перше, у такий спосіб ви легко можете нажити найлютішого ворога в її особі, а, по-друге, це просто негарно: і те, і інше вам не потрібно.

Козоріг

Відповідь на важливе життєве питання, над яким ви ламали голову довгий час, може прийти з найнесподіваніших джерел — наприклад, ви прочитаєте її на білборді або почуєте в радіопередачі в машині.

Водолій

Сьогодні не варто на слово вірити людям на слово, навіть якщо ви давно і непогано їх знаєте — цілком можливо, що хтось із них несподівано захоче вас обдурити, тож потрібно, як то кажуть, довіряти, але перевіряти.

Риби

Не варто нікого обдурювати навіть у дрібницях — брехня обов’язково вийде назовні, і ви отримаєте репутацію брехуна, що згодом негативно позначиться на ваших стосунках із людьми.

