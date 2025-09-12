ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1198
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно обмірковувати нові ідеї

День, коли не тільки можна, а й потрібно здобувати нові знання: будь-яке навчання даватиметься легко і без напруженості.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 13 вересня

Гороскоп на 13 вересня / © Credits

Рекомендується вступати до вишу — як уперше, так і на факультет повторної освіти, записуватися на семінари й тренінги та займатися самоосвітою. Можна також обмірковувати нові ідеї та складати плани на майбутнє — вони виявляться на рідкість продуктивними.

Овен

Не відмовляйте тим, хто звернеться до вас по пораду: так уже складеться, що цього дня ви зможете дати оточенню правильну підказку щодо того, як вчинити в обставинах, що склалися.

Телець

День не підходить для активних і рішучих дій — їх краще перенести на інший час, а сьогодні — визначитися з тактикою і стратегією, які допоможуть вам досягти поставленої мети.

Близнята

Тим із вас, хто хоче виконати всі справи, заплановані вами на цей день, важливо не відволікатися на дрібниці, які — як на зло! — притягуватимуть до себе вашу увагу, а зосередитися на головному.

Рак

Не варто витрачати сили на справи, які цілком можуть ще якийсь час зачекати, спершу важливо звернутися до трудомісткого проєкту і тільки потім, якщо залишаться час і сили, закінчити те, що було відкладено.

Лев

Сьогодні для вас не буде секрету в тому, що думають про вас люди з оточення: фальш — як і правду — в їхніх словах ви зможете визначити, просто слухаючи те, що вони говорять, обов’язково зробіть висновки з того, що дізнаєтеся.

Діва

День сприятливий для наведення ладу в усьому, що того потребуватиме: потрібно зазирнути до речових і кухонних шаф, а також шухляд письмового столу, щоб позбутися всього, що вам стало непотрібним.

Терези

Будь-які факти, які стануть вам відомі цього дня, матимуть величезне значення — як для професії, так і для особистого життя, тому важливо звернути на них увагу — проаналізувати і відкласти в пам’яті.

Скорпіон

Займаючись розв’язанням проблем інших людей — особливо рідних і близьких, не забувайте про існування власних, яких теж не бракує — інакше ви цілком можете опинитися шевцем без чобіт.

Стрілець

Дізнавшись секрет іншої людини, не поспішайте ділитися ним з оточенням: по-перше, у такий спосіб ви легко можете нажити найлютішого ворога в її особі, а, по-друге, це просто негарно: і те, і інше вам не потрібно.

Козоріг

Відповідь на важливе життєве питання, над яким ви ламали голову довгий час, може прийти з найнесподіваніших джерел — наприклад, ви прочитаєте її на білборді або почуєте в радіопередачі в машині.

Водолій

Сьогодні не варто на слово вірити людям на слово, навіть якщо ви давно і непогано їх знаєте — цілком можливо, що хтось із них несподівано захоче вас обдурити, тож потрібно, як то кажуть, довіряти, але перевіряти.

Риби

Не варто нікого обдурювати навіть у дрібницях — брехня обов’язково вийде назовні, і ви отримаєте репутацію брехуна, що згодом негативно позначиться на ваших стосунках із людьми.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
1198
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie