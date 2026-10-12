Гороскоп на 13 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли добро і зло перебуватимуть у хиткій рівновазі

Лист у росі / © Credits

Реклама

За таких обставин лише від нас самих залежатиме, на чий бік ми станемо і які наслідки матимуть ці дії.

Головне — пам’ятати про те, що відповідати за них у будь-якому разі доведеться лише нам, не забуваючи про те, що за все в цьому житті доводиться платити.

Реклама

Овен

Організм представників цього знака, який останнім часом стрімко втрачає сили, потребує здорового способу життя: правильного харчування, регулярних занять спортом, прогулянок на свіжому повітрі та відмови від алкоголю, сигарет та інших шкідливих звичок — не варто йому в цьому відмовляти.

Реклама

Телець

Слід уникати конфліктів із людьми, які вас оточують, особливо якщо це ваші рідні, близькі чи кохані — сварка, що сталася цього дня, може мати найнесподіваніші наслідки: у особистому житті може статися розлучення, на роботі — звільнення.

Близнята

Нервовий зрив, якщо він трапиться цього дня, може стати причиною серйозної і, що особливо неприємно, тривалої депресії — щоб уникнути її, потрібно стримувати емоції, навіть якщо здаватиметься, що на це немає сил.

Рак

Цей день — чудовий час для розмови з керівництвом, особливо якщо вона стосуватиметься вирішення матеріальних питань: навівши переконливі аргументи, можна буде отримати як нову — перспективну — посаду, так і значне підвищення заробітної плати.

Лев

Звертати увагу на чутки та плітки, які поширюють про вас недоброзичливці, небажано будь-якого дня, але цього — це особливо небезпечно: чужа думка далеко не завжди має впливати на вашу поведінку — потрібно розв’язувати важливі питання, спираючись на власну думку.

Реклама

Діва

Як би складно не складався шлях до професійної мети, не можна здаватися й відмовлятися від неї: у якийсь момент — найімовірніше, саме цього дня — з’явиться друге дихання, яке значно полегшить вирішення важливого завдання.

Терези

Щоб уникнути дратівливого — і навіть агресивного — ставлення з боку оточення — як знайомих і рідних, так і незнайомих людей — краще цього дня звести будь-яке спілкування до мінімуму, інакше стосунки будуть безповоротно зіпсовані.

Скорпіон

З будь-якого різкого зауваження, випадково почутого представниками цього знака цього дня, хоч це й буде непросто, необхідно зробити важливі — і далекосяжні — висновки, які з часом змінять життя на краще — головне, не відкидати критику.

Стрілець

Результати роботи можуть помилково здатися незадовільними, що неминуче викличе невдоволення своїми професійними досягненнями та здібностями — не варто поспішати з негативною оцінкою, мине зовсім небагато часу, і вона зміниться.

Реклама

Козоріг

У жодному разі не можна дослухатися до чуток і пліток, а тим паче — самому брати участь в обговореннях інших людей: дізнавшись про це, вони, найімовірніше, образяться і затаять образу, а ви отримаєте в їхній особі небажаних — а, можливо, й небезпечних — ворогів.

Водолій

Головне для успішної діяльності представників вашого знака цього дня — детальний і ретельно складений план, якого важливо скрупульозно дотримуватися, інакше можна порушити звичний перебіг подій і потрапити в жорсткий цейтнот.

Риби

Щоб емоції не завалили вас з головою, потрібно знайти заняття, яке дозволить відволіктися від зовнішніх подразників; найкраще, якщо воно буде пов’язане з роботою руками — так, в’язання допоможе зосередитися на роботі, яку ви виконуєте, і заспокоїтися.

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів