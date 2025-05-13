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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
290
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 14-15 травня для всіх знаків зодіаку: день відмови від своїх інтересів та принципів

18-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, характеризується відмовою від своїх інтересів та принципів.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Травень

Гороскоп на 14-15 травня / © Associated Press

18-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, характеризується відмовою від своїх інтересів та принципів.

До того ж, робимо ми це, як правило, під тиском з боку, що особливо прикро усвідомлювати, коли спадає наслання і приходить каяття, яке посилюється тим, що виправити вже найчастіше нічого не можна. Чужа енергетика цього часу небезпечна навіть для тих, хто морально сильний і здатний протистояти чужому впливу, про слабких і не доводиться говорити.

Овен

Час, коли не варто брати близько до серця закиди та претензії оточення, вони — не більше, ніж відображення його власних проблем: уже за кілька днів люди зрозуміють, що не мали рацію, і прийдуть із вибаченнями.

Телець

Дні, коли не можна нікого обдурювати навіть у дрібницях — брехня дуже швидко виявиться і запустить ланцюгову реакцію неприємних для вас наслідків, так що краще не ризикувати і говорити правду — так буде простіше.

Близнята

Небажано виконувати за інших їхню роботу: таким чином ви дозволите їм думати, що вами можна маніпулювати, спрямовуючи ваші дії у потрібний їм бік на шкоду вашим власним інтересам.

Рак

Не варто піддаватися на вмовляння і під чужим впливом змінювати свої рішення на прямо протилежні: можливо, незабаром ви пошкодуєте про вчинок, але виправити вже нічого буде не можна.

Лев

З дорогими вам людьми в цей час краще спілкуватися якнайменше: навіть незначний нюанс може стати причиною серйозної сварки, яка переросте у довготривалий, а можливо, і вічний конфлікт.

Діва

Хто б не був вашим опонентом у суперечці — навіть якщо йдеться про більш ніж авторитетну людину, вислухайте її пораду, але залишайтеся водночас з власним поглядом на речі, співрозмовник це обов’язково оцінить.

Терези

Поповнити запаси енергії, що висихає в цей час, незважаючи на розпал робочого тижня, допоможе робота пов’язана з домом — чим чистішою і затишнішою ставатиме квартира, тим більший приплив почуттів ви зможете відчути.

Скорпіон

Все, що ви зробите цими днями, матиме серйозні наслідки, так що намагайтеся думати над кожним своїм кроком: потрібно, як і заведено в таких випадках, сім разів відміряти, перш ніж різати.

Стрілець

Усіми способами блокуйте негатив, що виходить від інших — особливо незнайомих, людей: спосіб, який допоможе це зробити, вибирати вам, але найкраще їх просто проігнорувати.

Козоріг

Впоратися з поставленими на цей час завданнями можна буде, тільки повністю налаштувавшись на роботу і подолавши лінощі, які щогодини і навіть щохвилини тягнуь вас назад.

Водолій

Оточення, даючи вам поради цими днями, найімовірніше, буде переслідувати власні — переважно, корисливі — інтереси, тому є сенс пам’ятати про це і не брати до уваги його рекомендації.

Риби

Оцінюючи поведінку інших людей, знайте: у цей час ви бачите в них власне відображення, тому не поспішайте із засудженням — краще подумайте про те, чому і навіщо вони так чинять.

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Дата публікації
Кількість переглядів
290
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