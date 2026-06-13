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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 14 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід бути дуже обережними

Небезпечний і негативний з енергетичної точки зору день, коли слід бути надзвичайно обачним і обережним.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Бджола над маком

Бджола над маком / © Associated Press

Нервове напруження цього періоду може перерости у стрес, який, накопичившись глибоко всередині, може значно ускладнити вам життя.

Щоб такого не сталося, не можна приховувати в собі злість і образу, потрібно реагувати на будь-які подразники належним чином — ігноруючи їх, навіть якщо в деяких випадках це буде непросто.

Овен

Зараз не найкращий час для серйозних розмов із оточенням: навіть якщо ви давно збиралися з’ясувати стосунки з кимось із близьких, виберіть для цього інший — спокійніший і менш конфліктний — день.

Телець

Зниження сил, яке ви відчуєте від самого ранку, може бути пов’язане з поганими передчуттями, що буквально охопили вас — не варто звертати на них увагу, вони не матимуть нічого спільного з реальністю.

Близнята

Цього дня ніхто не дасть вам кращої поради, ніж ви самі: просто скажіть — вголос або про себе — те, що вас цікавить, і дослухайтеся до свого внутрішнього голосу, він дасть відповідь і не підведе.

Рак

Від важливих рішень, навіть якщо життя змусить вас їх ухвалити, бажано утриматися, або, якщо такої можливості не буде, хоча б перенести їх на інший — більш сприятливий для цього — день.

Лев

Цей день не підходить для серйозних — навіть побутових — справ, їх не вдасться довести до логічного кінця — краще зосередитися на розв’язанні дрібних питань, які, незважаючи на свою незначність, не дадуть рухатися вперед.

Діва

Найскладніше із усього, що на вас чекає цього дня, — зробити важливий вибір: наприклад, між двома діловими пропозиціями або двома претендентами на руку і серце, і поки що невідомо, що виявиться складнішим.

Терези

Не варто витрачати вихідний день на хатню роботу, коли у світі є безліч інших, набагато приємніших занять — можна, наприклад, прогулятися найближчим парком і навіть влаштувати пікнік на галявині.

Скорпіон

Цей день вимагатиме ощадливого ставлення до грошей: намагайтеся не робити великих закупів, які, найімовірніше, виявляться бракованими, а якщо ви не в змозі стриматися, краще взагалі не вирушати на шопінг.

Стрілець

Людина з минулого, яка з’явиться у вашому житті в цей час, прийде з певною місією — можливо, вона готова відкрити вам таємницю, яка цікавить вас уже досить давно: уважно дослухайтеся до її слів

Козоріг

Чудовий час для налагодження стосунків із людиною, з якою ви давно посварилися, через що дуже переживаєте: знайдіть відповідний привід і зателефонуйте — її реакція вас приємно здивує.

Водолій

Цей день ідеально підходить для того, щоб з’ясувати стосунки з близькими людьми: якщо між вами є якісь непорозуміння чи розбіжності, вам вдасться знайти взаєморозуміння та дійти згоди.

Риби

Перш ніж ухвалити важливе рішення, що стосується вашого особистого життя, добре обміркуйте та проаналізуйте як минулі події, так і власні помилки — не варто повторювати їх у майбутньому.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
279
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