Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 14 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли у світі пануватиме гармонія

День, протягом якого у світі панує гармонія, а люди бажають одне одному лише добра.

Гороскоп на 14 грудня

Гороскоп на 14 грудня / © www.credits

Можна руйнувати старе, на фундаменті якого незабаром виросте нове і набагато перспективніше. Оскільки йдеться про вихідний день, то, найімовірніше, сказане стосуватиметься власного дому, побуту і господарства. Важливо пам’ятати: за що б людина не взялася цього дня, в будь-якому разі обставини складатимуться сприятливо, суперечки і конфлікти не заважатимуть життю і роботі.

Овен

Якщо роздумувати над кожною своєю дією, легко можна уподібнитися герою анекдоту — їжачкові, який забув, як дихати, і помер: потрібно просто працювати на бажаний результат, а решта додасться.

Телець

Не варто розраховувати на те, що так необхідні вам матеріальні блага сипатимуться на голову просто так, з неба — щоб отримати бажане, навіть якщо йтиметься про домашні справи, необхідно докласти зусиль.

Близнята

Не варто братися за роботу — наприклад, за косметичний ремонт, не уявляючи собі кінцеву мету своїх зусиль: невизначеність не дасть отримати бодай якогось результату — тільки час і сили даремно витратите.

Рак

Занепад сил, який ви можете відчути цього дня, не привід кидати роботу над важливим домашнім проєктом — незабаром ви відчуєте, що відкрилося друге дихання, яке й допоможе завершити задумане.

Лев

Ваш девіз на нинішній день «більше справи, менше слів»: розмови — навіть на важливу тему — заберуть енергію, потрібну для роботи і — особливо — особистого життя, і день, на превеликий ваш жаль, мине даремно.

Діва

Втома, що навалилася цього дня, буде пов’язана не з фізичною, а з моральною перевтомою: варто кілька днів провести на самоті за приємними заняттями, як ви знову почуватиметеся всесильними.

Терези

Незважаючи на вихідний, хороший результат дадуть фінансові операції будь-якої складності — дивіденди, по-перше, виявляться солідними, а по-друге, що особливо приємно, не змусять на себе довго чекати.

Скорпіон

Зірки рекомендують поритися в довгій шухляді й виявити там відкладений і, здавалося б, забутий господарський проєкт: якщо знову почати над ним працювати, результат може виявитися приголомшливим.

Стрілець

Сьогодні доля надасть представникам вашого знака шанс стати ковалем власного щастя: від ваших сьогоднішніх вчинків багато в чому залежатиме те, наскільки вдало складеться ваше життя в майбутньому.

Козоріг

Давня — найімовірніше, особиста — проблема, на яку ви давно махнули рукою, почне — на превеликий ваш подив — розв’язуватися начебто сама собою: ви не встигнете озирнутися, як від неї не залишиться і сліду.

Водолій

Від початку нових справ, навіть якщо вони стосуватимуться побутової сфери, сьогодні варто відмовитися: найімовірніше, успіхом вони не увінчаються, а час і сили, які можна було б витратити з більшою користю, змарнуються.

Риби

День — як і належить у вихідний — сприятливий для спілкування з друзями: така зустріч, особливо якщо ви давно не бачили одне одного, не тільки поліпшить вам настрій, а й подарує оптимістичний погляд на життя.

