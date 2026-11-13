Гороскоп на 14 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли пощастить із грошима

Осінній пейзаж / © Credits

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Слід скористатися шансом досягти значних результатів у бізнесі та наукових дослідженнях, до того ж правильні рішення можна буде знайти, дослухавшись до інтуїції, оскільки аргументи розуму та логічні міркування цього дня, найімовірніше, виявляться помилковими.

Овен

Небажано розпочинати реалізацію нових проєктів — на самому початку на представників цього знака може чекати несподіваний підступ, тому краще довести до ладу справи, що залишилися незавершеними до цього часу.

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Телець

Не варто сперечатися з близькими людьми: по-перше, цього разу останнє слово однаково залишиться за ними, а по-друге, про домашні справи за їхньої участі, які ви планували останнім часом, доведеться на деякий час забути.

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Близнята

Незважаючи на повну зайнятість, намагайтеся хоча б у вихідний день знайти час для себе — спокійна атмосфера та усамітнення допоможуть вам відпочити та розслабитися подалі від шуму та суєти.

Рак

Існує велика ймовірність отримання перспективної пропозиції, до того ж не лише професійного, а й особистого характеру — як першу, так і — особливо! — другу слід приймати, не вагаючись.

Лев

Цей день однаково сприятливий як для роботи, якою можна займатися у вихідний, так і для відпочинку, тому важливо, щоб у ньому однаково були присутні й те, й інше, інакше важко буде уникнути втоми.

Діва

Відповідь на важливе — переважно особисте — питання дасть лише ваш внутрішній голос: на відміну від оточення, він знає навіть ті обставини, які ви зі зрозумілих причин ретельно приховуєте від інших.

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Терези

Будь-які факти, про які ви дізнаєтеся цього дня, вимагають уважного ставлення та ретельного аналізу — можливо, вже найближчим часом вони допоможуть вам ухвалити правильне рішення у тій сфері життя, яка є для вас особливо важливою.

Скорпіон

Цей день, незважаючи на те, що він є вихідним, сприятливий для будь-яких — навіть найскладніших — професійних проєктів, тому важливо скористатися нагодою й взятися за роботу, до якої ви досі боялися стати.

Стрілець

Цього дня нікому не варто робити добро з так званою довгостроковою метою: якщо ви розраховуєте на вдячність у відповідь, то краще взагалі утриматися від будь-яких дій — користі вони нікому не принесуть.

Козоріг

Зарекомендувати себе в очах важливої для вас людини з позитивного боку — це водночас і легко, і складно: головне — не намагатися здаватися кращим, ніж ви є насправді, тоді вашу чесність і щирість оцінять по заслузі

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Водолій

День, коли випадково кинута кимось фраза може з ніг на голову перевернути ваше уявлення про життєву ситуацію, в якій ви опинилися не з власної волі в цей момент, з негативного на позитивне — і навпаки.

Риби

Спілкування з людиною з минулого та спогади, що вас поєднують, не лише подарують кілька приємних моментів, а й допоможуть розв’язати важливе життєве питання — як саме це відбудеться, ви дізнаєтеся пізніше.

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