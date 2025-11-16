ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку: день розв'язання грандіозних завдань

День розв'язання грандіозних завдань, коли категорично не рекомендується витрачати час на різного роду дріб'язок.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 17 листопада

Гороскоп на 17 листопада / © Credits

Не варто витрачати час і сили на розв’язання питань, які не мають серйозного — можна навіть сказати, першорядного — значення, бажано поставити перед собою важливе і трудомістке завдання і займатися тільки втіленням його у життя.

День також сприятливий для планування: цілей, поставлених сьогодні, буде дуже легко досягти.

Овен

Розв’язання фінансових питань — таких як підписання важливих договорів і укладення серйозних угод — рекомендується перенести на інший день, сьогодні вони навряд чи принесуть результат, на який ви сподіваєтеся.

Телець

Будьте максимально уважними до подій, що відбуваються сьогодні, — вони дадуть ключ до розуміння важливих, але поки що не до кінця зрозумілих явищ, які починають поступово відбуватися у вашому житті

Близнята

День, коли, що б не сталось, важливо тримати себе в руках і не піддаватися на численні провокації з боку оточення: енергія, витрачена в результаті, стане в пригоді для важливіших справ.

Рак

Відповіді на важливі запитання дасть не втомлений від розв’язання численних головоломок розум, а інтуїція: головне, звертати увагу на підказки і прозорі натяки, які вона надсилатиме вам час від часу.

Лев

Не варто перейматися з приводу подій, що відбуваються з вами, навіть якщо на перший погляд вони здадуться вам серйозними і навіть значними: з часом ви зміните свою точку зору на них у бік применшення.

Діва

Чого б не стосувалася пропозиція, яку вам зроблять, — професійної діяльності або особистого життя, за всієї її привабливості не варто поспішати з відповіддю — дайте собі час на роздуми.

Терези

Відновлювати сили, що вичерпуються, сьогодні необхідно за допомогою активного відпочинку — лежачи на дивані, з цим завданням впоратися не вдасться, тож бажано зайнятися бігом або хоча б швидкою ходьбою.

Скорпіон

Не дозволяйте емоціям — особливо негативним — брати над собою гору, інакше неминуча сварка, яка затягнеться надовго і коштуватиме вам поганого настрою і великої кількості зіпсованих нервів.

Стрілець

У ситуації, що склалася у вашому житті, можна дозволити собі знехтувати інтересами інших, навіть якщо йдеться про близьких людей, і потурбуватися про себе — однаково, крім вас, цього ніхто не зробить.

Козоріг

Обираючи між матеріальним і духовним, віддайте перевагу останньому: так класична музика, навіть та, що пролунала в записі, забезпечить вас зарядом енергії на кілька днів, не кажучи вже про те, щоб почути її наживо.

Водолій

Від спілкування з негативно налаштованими щодо вас людьми краще відмовитися — користі від нього точно не буде, а ось шкоди воно може завдати істотної — від зіпсованого настрою до серйозної депресії.

Риби

Сьогодні — втім, як і завжди — необхідно приділити максимум часу й уваги близьким: насамперед, це стосується літніх людей і маленьких дітей, вони обов’язково оцінять ваше добре ставлення.

Дата публікації
Кількість переглядів
342
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie