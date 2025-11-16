- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 342
- Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку: день розв'язання грандіозних завдань
День розв'язання грандіозних завдань, коли категорично не рекомендується витрачати час на різного роду дріб'язок.
Не варто витрачати час і сили на розв’язання питань, які не мають серйозного — можна навіть сказати, першорядного — значення, бажано поставити перед собою важливе і трудомістке завдання і займатися тільки втіленням його у життя.
День також сприятливий для планування: цілей, поставлених сьогодні, буде дуже легко досягти.
Овен
Розв’язання фінансових питань — таких як підписання важливих договорів і укладення серйозних угод — рекомендується перенести на інший день, сьогодні вони навряд чи принесуть результат, на який ви сподіваєтеся.
Телець
Будьте максимально уважними до подій, що відбуваються сьогодні, — вони дадуть ключ до розуміння важливих, але поки що не до кінця зрозумілих явищ, які починають поступово відбуватися у вашому житті
Близнята
День, коли, що б не сталось, важливо тримати себе в руках і не піддаватися на численні провокації з боку оточення: енергія, витрачена в результаті, стане в пригоді для важливіших справ.
Рак
Відповіді на важливі запитання дасть не втомлений від розв’язання численних головоломок розум, а інтуїція: головне, звертати увагу на підказки і прозорі натяки, які вона надсилатиме вам час від часу.
Лев
Не варто перейматися з приводу подій, що відбуваються з вами, навіть якщо на перший погляд вони здадуться вам серйозними і навіть значними: з часом ви зміните свою точку зору на них у бік применшення.
Діва
Чого б не стосувалася пропозиція, яку вам зроблять, — професійної діяльності або особистого життя, за всієї її привабливості не варто поспішати з відповіддю — дайте собі час на роздуми.
Терези
Відновлювати сили, що вичерпуються, сьогодні необхідно за допомогою активного відпочинку — лежачи на дивані, з цим завданням впоратися не вдасться, тож бажано зайнятися бігом або хоча б швидкою ходьбою.
Скорпіон
Не дозволяйте емоціям — особливо негативним — брати над собою гору, інакше неминуча сварка, яка затягнеться надовго і коштуватиме вам поганого настрою і великої кількості зіпсованих нервів.
Стрілець
У ситуації, що склалася у вашому житті, можна дозволити собі знехтувати інтересами інших, навіть якщо йдеться про близьких людей, і потурбуватися про себе — однаково, крім вас, цього ніхто не зробить.
Козоріг
Обираючи між матеріальним і духовним, віддайте перевагу останньому: так класична музика, навіть та, що пролунала в записі, забезпечить вас зарядом енергії на кілька днів, не кажучи вже про те, щоб почути її наживо.
Водолій
Від спілкування з негативно налаштованими щодо вас людьми краще відмовитися — користі від нього точно не буде, а ось шкоди воно може завдати істотної — від зіпсованого настрою до серйозної депресії.
Риби
Сьогодні — втім, як і завжди — необхідно приділити максимум часу й уваги близьким: насамперед, це стосується літніх людей і маленьких дітей, вони обов’язково оцінять ваше добре ставлення.