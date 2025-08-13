Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна брехати

Гороскоп на 14 серпня / © Associated Press

Будь-яка брехня рано чи пізно вийде назовні, зіпсувавши стосунки надовго, а то й назавжди.

Це також час реалізації важливих — переважно професійних — проєктів, до того ж діяти необхідно рішуче й активно: якщо роздумувати над кожним кроком, можна забути про навички «ходіння», тож від розгойдування, як від марної трати часу й сил, краще відмовитися. Вдалими обіцяють бути будь-які фінансові угоди.

Овен

Представникам вашого знака, єдиним у зодіакальному колі, сьогодні необхідно відмовитися від розв’язання професійних питань, замінивши їх на приємні й улюблені справи — наприклад, на своє хобі.

Телець

Не варто призначати на цей день важливі ділові переговори — співрозмовники не будуть готові йти одне одному назустріч, тож важливої домовленості досягти не вдасться — тільки час даремно витратите.

Близнята

Розв’язуючи важливе життєве завдання, не варто ігнорувати голос інтуїції — так уже сьогодні розташуються зірки на небі, що розум цього дня зможе помилитися, а внутрішній голос дасть єдино правильну відповідь.

Рак

Особливої уваги цього дня потребуватимуть діти та літні родичі — необхідно відвідати останніх, якщо ви живете нарізно, або, якщо такої можливості не трапиться, хоча б зателефонувати і поговорити.

Лев

День сприятливий для спілкування з оточенням, але розслаблятися все-таки не варто: зухвала — а часом і провокативна — поведінка деяких співрозмовників може вибити вас зі стану душевної рівноваги.

Діва

Складаючи робочий план на найближче майбутнє — тиждень або місяць, під’єднайте не тільки логіку, а й фантазію: вона допоможе намітити як найважливішу в цей час мету, так і способи її досягнення.

Терези

День, незважаючи на його будній статус, бажано присвятити відпочинку — він дасть змогу назбирати сил, які незабаром знадобляться як для успішної професійної діяльності, так і для удачі в особистому житті.

Скорпіон

Забувати про режим чергування праці та відпочинку не можна в будь-який інший день, але сьогодні нехтування ним особливо небезпечне: працюючи на зношення, усіх справ ви однаково не переробите, а здоров’я можете підірвати серйозно.

Стрілець

День, коли небажано брати участь у вирішенні чужих проблем, якими б важливими вони вам не здавалися: велика ймовірність того, що люди, які вас про це попросять, можуть виявитися шахраями.

Козоріг

Цього дня ви на власному досвіді зрозумієте, що означає слово «сяйнула думка»: розв’язання важливого питання, над яким ви безрезультатно билися тривалий час, прийде саме собою — начебто спаде згори.

Водолій

Складні проєкти — як професійні, так і побутові — цього дня успіхом не увінчаються, тому не варто витрачати на роботу над ними час і сили, краще зайнятися менш важливими, але не менш важливими справами.

Риби

Максимум уваги — незважаючи на зайнятість на роботі — необхідно приділити сім’ї, особливо — дітям і літнім родичам: сьогодні їм — як ніколи — знадобляться ваші допомога і посильна участь.

