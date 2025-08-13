ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1474
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна брехати

День, коли категорично неприйнятна брехня, яким би приводом ми її водночас не виправдовували.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 14 серпня

Гороскоп на 14 серпня / © Associated Press

Будь-яка брехня рано чи пізно вийде назовні, зіпсувавши стосунки надовго, а то й назавжди.

Це також час реалізації важливих — переважно професійних — проєктів, до того ж діяти необхідно рішуче й активно: якщо роздумувати над кожним кроком, можна забути про навички «ходіння», тож від розгойдування, як від марної трати часу й сил, краще відмовитися. Вдалими обіцяють бути будь-які фінансові угоди.

Овен

Представникам вашого знака, єдиним у зодіакальному колі, сьогодні необхідно відмовитися від розв’язання професійних питань, замінивши їх на приємні й улюблені справи — наприклад, на своє хобі.

Телець

Не варто призначати на цей день важливі ділові переговори — співрозмовники не будуть готові йти одне одному назустріч, тож важливої домовленості досягти не вдасться — тільки час даремно витратите.

Близнята

Розв’язуючи важливе життєве завдання, не варто ігнорувати голос інтуїції — так уже сьогодні розташуються зірки на небі, що розум цього дня зможе помилитися, а внутрішній голос дасть єдино правильну відповідь.

Рак

Особливої уваги цього дня потребуватимуть діти та літні родичі — необхідно відвідати останніх, якщо ви живете нарізно, або, якщо такої можливості не трапиться, хоча б зателефонувати і поговорити.

Лев

День сприятливий для спілкування з оточенням, але розслаблятися все-таки не варто: зухвала — а часом і провокативна — поведінка деяких співрозмовників може вибити вас зі стану душевної рівноваги.

Діва

Складаючи робочий план на найближче майбутнє — тиждень або місяць, під’єднайте не тільки логіку, а й фантазію: вона допоможе намітити як найважливішу в цей час мету, так і способи її досягнення.

Терези

День, незважаючи на його будній статус, бажано присвятити відпочинку — він дасть змогу назбирати сил, які незабаром знадобляться як для успішної професійної діяльності, так і для удачі в особистому житті.

Скорпіон

Забувати про режим чергування праці та відпочинку не можна в будь-який інший день, але сьогодні нехтування ним особливо небезпечне: працюючи на зношення, усіх справ ви однаково не переробите, а здоров’я можете підірвати серйозно.

Стрілець

День, коли небажано брати участь у вирішенні чужих проблем, якими б важливими вони вам не здавалися: велика ймовірність того, що люди, які вас про це попросять, можуть виявитися шахраями.

Козоріг

Цього дня ви на власному досвіді зрозумієте, що означає слово «сяйнула думка»: розв’язання важливого питання, над яким ви безрезультатно билися тривалий час, прийде саме собою — начебто спаде згори.

Водолій

Складні проєкти — як професійні, так і побутові — цього дня успіхом не увінчаються, тому не варто витрачати на роботу над ними час і сили, краще зайнятися менш важливими, але не менш важливими справами.

Риби

Максимум уваги — незважаючи на зайнятість на роботі — необхідно приділити сім’ї, особливо — дітям і літнім родичам: сьогодні їм — як ніколи — знадобляться ваші допомога і посильна участь.

Читайте також:

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie