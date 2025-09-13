Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли необхідно зберігати спокій

Гороскоп на 14 вересня / © Getty Images

Реклама

Хай там як, але необхідно зберігати спокій: небажано з’ясовувати стосунки з близькими людьми, втручатися в чужі сварки й конфлікти, дозволяти собі ризиковані жарти й натяки, які можуть боляче ранити когось із оточення.

Овен

Поступившись вмовлянням рідних і близьких людей і відмовившись від мети, яку давно собі намітили, згодом ви обов’язково пошкодуєте про власну необачність, але, найімовірніше, вже не зможете нічого виправити.

Телець

Хоч би як складалися обставини, необхідно максимально утримуватися від сварок із коханою людиною: взаємні докори, які ви висловлюватимете одне одному, до добра вас не доведуть.

Реклама

Близнята

Від нового знайомства, можливого цього дня, краще відмовитися: людина, яка спочатку здаватиметься приємною в усіх сенсах, насправді може виявитися шахраєм, якого ви не розгледите.

Рак

Цього дня ви можете незрозуміло висловлювати свої думки, тому людям важко буде зрозуміти, чого ви від них хочете, тому всі прохання і — особливо — побажання краще перенести на інший час.

Лев

Небажано брати на себе чужі обов’язки — ні на роботі, ні в сім’ї: подяки ви від колег та близьких однаково не дочекаєтеся, а ось засудити вас за те, що ви щось зробили не так, захоче багато хто.

Діва

Від пропозиції купити дорогу річ зі значною знижкою краще відмовитися, якщо, звісно, ви не захочете викинути насилу зароблені гроші на вітер: вона виявиться з прихованим браком.

Реклама

Терези

Не варто втручатися в чужі чвари — учасники конфлікту, як і буває в таких випадках, у результаті помиряться, водночас ви опинитеся можете виявитися винними як для однієї, так і для іншої сторони.

Скорпіон

Щоб уникнути прикрих помилок, підписуючи будь-який — навіть незначний — документ, необхідно ретельно читати його текст, особливо той, що написаний дрібним шрифтом — там зазвичай криються всі небезпеки й пастки.

Стрілець

Остерігатися токсичних людей, які «підживлюються» чужою енергією, потрібно завжди, але сьогодні — особливо: вони витягнуть із вас усі сили, необхідні для життя і роботи, тож оминайте їх.

Козоріг

Запорука успіху для вас — поміркованість у всьому, починаючи з їжі і закінчуючи виявом емоцій, які сьогодні можуть перехльостувати через край, що поставить під загрозу стосунки з оточуючими людьми.

Реклама

Водолій

Від будь-яких — навіть незначних — фінансових операцій цього дня краще відмовитися — замість очікуваного прибутку вони можуть принести солідний збиток, тож не варто ризикувати насилу заробленими грошима.

Риби

Важливо пам’ятати про те, що слово — не горобець: дозволивши собі необдумане або необережне висловлювання, ви ризикуєте зіпсувати стосунки з близькою людиною або керівництвом — ще невідомо, що гірше.

Читайте також: