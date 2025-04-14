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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 15–16 квітня для всіх знаків зодіаку: дні пасивності та апатії

18-й місячний день, який розтягнеться майже на дві календарні доби, вирізняється пасивністю і навіть апатією.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Квітень

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Небажання щось робити в цей час може призвести до спроб якомога швидше впоратися з завданнями, які поставлять перед нами життя чи начальство — як перше, так і друге однаково важливо й відповідально. Ось лише поспіх — з високою ймовірністю — може стати причиною помилок, які згодом доведеться виправляти. Насамперед це стосується вирішення професійних питань, але легковажне ставлення в особистому житті теж допускати не треба. З урахуванням зазначеного можна дійти невтішного висновку: в ці дні краще відмовитися від будь-якої діяльності взагалі, ніж підвести себе та інших.

Овен

Зіткнувшись з неадекватною поведінкою людей навколо, не варто реагувати на неї аналогічним чином: зірки радять вдати, що нічого не сталося, тим більше, що вже завтра все стане на свої місця.

Телець

Дні сприятливі для фінансових операцій будь-якого ступеня складності та значущості, але передусім — сплати комунальних рахунків, зведення дебету з кредитом і планування майбутніх витрат.

Близнята

У вашому оточенні можуть з’явитися люди, які бажають скористатися вами для досягнення власних — корисливих — цілей: не варто погоджуватися робити чужу роботу і виконувати за когось із колег їхні обов’язки.

Рак

Запорука успіху в цей час — завзятий поступ до мети, яку ви самі собі намітили: почнете безглуздо метушитися з боку в бік — намарно втратите дорогоцінні час і сили.

Лев

Досягати будь-яких цілей у такі дні рекомендується винятково чесним шляхом — обман і видавання бажаного за дійсне, можливо, і дозволять досягти бажаного, але згодом правда однаково вийде назовні.

Діва

Поповнити запас позитивної енергії, яка вичерпується, у такий час, як нинішні дні, можна, спілкуючись з тими, у кого її завжди в надлишку — передусім маленькими дітьми і домашніми тваринами.

Терези

День, коли особливо важливо довіряти не словам, хоч би якими переконливими і навіть багатообіцяльними вони були, а справам — цей підхід до визначення сутності іншої людини поки що нікого й ніколи не підводив.

Скорпіон

Не варто розпочинати дискусії з людьми, які сповідують відмінну від вашої точку зору: переконати ви їх однаково не зможете, а ось настрій гарантовано зіпсуєте — причому як їм, так і собі.

Стрілець

Бажанню встигнути скрізь, хаотично хапаючись то за одну, то за іншу справу, необхідно протиставити чіткий і скрупульозний план дій, від якого рекомендується не відступати без поважних причин.

Козоріг

Спокуса використовувати у своїх цілях інших людей буде сильною, але хоч би як складалися обставини, бажано її уникнути — згодом про свої дії доведеться пошкодувати, але може бути пізно.

Водолій

Через надмірну вразливість, яка буде властива вам цього дня, не рекомендується занурюватися в потік новин: у наш час таке заняття малоприємне в будь-який час, але в ці дні — особливо.

Риби

Рекомендується — звісно, наскільки можна — провести час на самоті: в умовах усамітнення і відсутності сторонніх «подразників» можна буде знайти відповіді на важливі життєві питання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
128
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