Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1951
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 15–16 вересня для всіх знаків зодіаку: дні, коли енергії вистачить на все

24-й місячний день, який розтягнеться на два календарні дні, сприятливий для будь-яких професійних починань.

Автор публікації
Міла Корольова
Гороскоп на 15-16 вересня

Гороскоп на 15–16 вересня / © Credits

І це логічно, якщо врахувати, що ці дні припадають на початок тижня. Насамперед ця удача стосуватиметься завдань, які нам доведеться вирішувати на роботі, але й побутові клопоти — якщо, звісно, на них залишиться час — стануть приводом для трудових подвигів.

Енергії буде достатньо для серйозних звершень, тому важливо вибрати питання, які потребують першочергового виконання, і відкласти в бік ті, які можуть почекати, — не варто розпорошувати свої сили на дрібниці.

Овен

Небажано починати нову справу, не завершивши старі: спочатку закрийте всі «завислі» питання, які наполегливо тягнуть вас назад, і лише потім беріться до реалізації своїх — грандіозних — планів.

Телець

Перш ніж схопитися за всі справи одразу, необхідно згадати народну мудрість про марність гонитви за двома зайцями одночасно та вибрати один — пріоритетний — напрямок, відсунувши решту вбік.

Близнята

Якими б фантастичними не були ідеї, які спадуть вам на думку в ці дні, цілком несподівано для вас до них будуть поблажливими і начальство, і колеги, які до того ж захочуть допомогти вам у їхньому здійсненні.

Рак

Не варто влаштовувати бойкот близькій людині, навіть якщо вона справді завинила перед вами: краще обговоріть із нею ситуацію, що склалася, — найімовірніше, з’ясується, що ви зробили з мухи слона.

Лев

У жодному разі не можна ображати інших людей, навіть якщо йдеться лише про ризикований жарт — можливо, у вас із ними різне почуття гумору, і замість того, щоб посміятися, вони на вас образяться.

Діва

Навіть якщо ви впевнені у власній правоті, залиште за людьми навколо право на власну думку, інакше посваритеся ви легко, а миритися будете довго й болісно.

Терези

У ці дні не лише можна, а й потрібно купувати рухоме та нерухоме майно, починаючи з побутової техніки і закінчуючи заміським будинком, квартирою чи дачею — придбання вас потішить.

Скорпіон

Не варто висловлювати свою категоричну думку направо й наліво, особливо якщо вас про неї не питають — промовчавши в конфліктній ситуації, ви зможете зберегти хороші взаємини з друзями і близькими людьми.

Стрілець

У цей час дуже важливо спертися на сторонню допомогу: досягти своїх професійних цілей зможуть лише ті з вас, хто має віддану і кваліфіковану команду справжніх однодумців.

Козоріг

Домогтися серйозного успіху в нинішні два активні й діяльні дні зможуть лише ті з вас, хто вміє підійти до вирішення будь-якого — навіть примітивного чи суто технічного — завдання з креативного погляду.

Водолій

Прислухаючись до думки інших людей, навіть якщо вона здається вам суперечливою, ви не лише збережете з ними приятельські взаємини, а й дізнаєтеся багато нового, що, цілком можливо, стане вам у пригоді як у житті, так і в роботі.

Риби

Стіна нерозуміння, яка може виникнути в цей час між вами і людьми у вашому оточенні — особливо близькими, може перешкодити домовленостям — як професійним, так і особистим.

Дата публікації
Кількість переглядів
1951
Наступна публікація

