Гороскоп на 15 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо хвалитися і пліткувати

Весняний пейзаж / © Credits

Реклама

Багатьом із нас здаватиметься, що ми перевершили оточення багато в чому — а в особливо складних випадках і в усьому — перевершили його, що призведе до необґрунтованого вихваляння, зарозумілості щодо інших, бажання пліткувати та поширювати чутки. Відмовитися від такої лінії поведінки складно, але можна і потрібно, головне — захотіти.

Овен

День, коли не варто не спілкуватися з керівництвом без нагальної потреби: оскільки воно буде не в найкращому настрої, можна легко потрапити під гарячу руку, а це негативно позначиться на вашому становищі.

Телець

Не варто витрачати моральні й фізичні сили, які в цей час і без того закінчуватимуться, даремно: займатися потрібно розв’язанням тільки тих питань, які не потребують особливих зусиль, решту відкладіть на потім.

Реклама

Близнята

Першу половину дня можна присвятити справам, а ось після обіду потрібно — як і годиться у вихідний — приділити час своїм близьким, а також дому, в якому ви живете: він давно потребує вашої уваги.

Рак

День, коли потрібно дотримуватися поміркованості в усьому — від хатньої роботи до харчового раціону, але особливо важливо з увагою поставитися до оточення — воно не пробачить ні агресії, ні байдужості.

Лев

Ретельно стежити за тим, що говориш, важливо завжди, але цього дня — особливо: припущені — як навмисне, так і ненароком — помилки буде дуже важко, а в особливо складних випадках і неможливо виправити.

Діва

Серйозні рішення, які, як вам здається, потрібно ухвалити цього дня, краще перенести на деякий час — надто великий ризик прикрого прорахунку, який негативно вплине на розвиток ситуації загалом.

Реклама

Терези

Спілкування з коханою людиною необхідно звести винятково до побутових питань, через які складно посваритися, ризикованих тем краще не зачіпати — вони можуть призвести до серйозного конфлікту.

Скорпіон

У розмові з літніми родичами рекомендується зробити знижку на їхній вік: бажано з усім погоджуватися, не нервувати і в жодному разі не сперечатися — порушення цих правил загрожує сваркою.

Стрілець

Для глобальних ділових проєктів, над підготовкою яких ви старанно працюєте вже кілька місяців, час ще не настав, тому поспішати з їхньою реалізацією не варто — краще поки «закрити» вже розпочаті справи.

Козоріг

Від бездумної витрати грошей варто утримуватися завжди, і нинішній день у цьому сенсі — не виняток: більшість закупів, зроблених сьогодні, або виявляться бракованими, або припадатимуть пилом на полиці в шафі.

Реклама

Водолій

Зняти напруження, які накопичуються у вас уже досить тривалий час, допоможе приємне заняття, яке, до того ж, може виявитися корисним, як буває з хобі, яке починає приносити дохід.

Риби

У стосунках з людьми з оточення — як рідними, так і сторонніми — важливо відмовитися від почуття переваги, яке може призвести до серйозних неприємностей — аж до перманентного конфлікту.

