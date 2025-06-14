Гороскоп на 15 червня для всіх знаків зодіаку: один із найскладніших і найнебезпечніших днів

© Associated Press

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Головною небезпекою цього часу є підвищена ймовірність конфліктів: для того, щоб спалахнула сварка, буває достатньо не лише необережного слова, а й косого погляду. Незважаючи на сказане вище, день часто буває сприятливим для різних справ — у неділю йтиметься переважно про домашніх клопоти.

Овен

Конфлікти можуть виникати буквально з нічого, тому необхідно відмовитися від спілкування з незнайомими людьми не лише у реальному, а й у віртуальному просторі, особливо у соціальних мережах.

Телець

Не варто дослухатися до думки інших людей, навіть якщо вона здасться вам переконливою — не мине й кількох днів, як ви зрозумієте, пішовши у них на поводі, що помилилися, але може бути пізно.

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Близнята

Не дозволяйте вплутати себе в чужі конфлікти — найімовірніше, обставини складуться таким чином, що протиборчі сторони зненацька помиряться, зробивши винними не одне одного, а вас.

Рак

Знайти єдино правильну відповідь на важливе питання допоможе… відкритий вогонь: подивившись на багаття, дрова, що горять, в каміні або полум’я свічки, ви легко зрозумієте, що і як потрібно робити.

Лев

Нові люди, які з’являться у вашому житті цього дня, не принесуть нічого, крім неприємностей, так що краще обмежитися легкою світською бесідою «про природу і погоду», не торкаючись водночас серйозних тем.

Діва

Рекомендується провести «роботу над помилками», які завели вас у нинішню непросту ситуацію: якщо вам вдасться уникнути їх у майбутньому, нічого подібного більше не станеться.

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Терези

Небажано спілкуватися з людьми, які свідомо викликають у вас негативні емоції, і тим більше приймати від них подарунки — їхня негативна енергія не найкраще позначиться як на настрої, так і на житті.

Скорпіон

Не варто давати поспішних обіцянок — найімовірніше, таким чином ви самі себе поставите у вкрай незручне становище, оскільки за жодних умов не зможете їх виконати — ні зараз, ні згодом.

Стрілець

Близькі можуть чіплятися до вас через будь-яку дрібницю — намагайтеся не приймати близько до серця їхні причіпки, може таким чином вони просто хочуть привернути до себе вашу увагу, якої останнім часом позбавлені.

Козоріг

Категорично не рекомендується ухвалювати важливі рішення, що стосуються особистого життя: розлучитися з близькою людиною в цей час буде легко, ось тільки як би згодом не пошкодувати про свою поспішність.

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Водолій

Спілкування з токсичними людьми необхідно скоротити до мінімуму — негатив, який вас в результаті накриє, може негативно вплинути як на моральний дух, так і на фізичне здоров’я.

Риби

Необхідно відмовитися від будь-яких — зокрема й незначних — фінансових операцій: намагайтеся не робити спонтанних, необдуманих закупів — навряд чи згодом ви користуватиметеся ними.