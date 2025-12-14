Гороскоп на 15 грудня для всіх знаків зодіаку: день, який бажано провести в тиші та спокої

Гороскоп на 15 грудня / © Credits

Усамітнення — найкращий спосіб відмовитися від власної дратівливості, а заразом і вберегтися від агресії оточення, тож за найменшої нагоди слід залишитися вдома, залишаючи стіни дому лише в разі крайньої потреби.

Незважаючи на негативні енергії дня, можна — і потрібно! — ухвалювати важливі рішення, оскільки про них згодом не доведеться пошкодувати. День також сприятливий для фінансових операцій будь-якої складності.

Овен

Починати реалізацію чергового професійного проєкту потрібно тільки в тому разі, якщо ви повністю «закриєте» всі попередні «рахунки»: якщо зависла хоч одна справа, користі від нововведень, на жаль, не буде жодної.

Телець

Погнавшись за двома — професійними чи побутовими — «зайцями» одночасно, ризикуєте — відповідно до відомої приказки — не наздогнати жодного, тож потрібно вирішити, в якій черговості все робити.

Близнята

Сьогодні будь-які — навіть найфантастичніші — ідеї, будучи висловленими вголос, отримають митєвий шанс на втілення в життя, тому необхідно, не будучи скромними, представляти їх на суд колег і керівництва.

Рак

Не варто брати на віру чутки про те, що близька вам людина зробила щось погане: можливо, ви станете єдиним, хто підтримає її у складній ситуації, і це матиме велике значення для стосунків.

Лев

Небажано дозволяти собі ризиковані жарти і необережні висловлювання на адресу інших людей: вони можуть не вловити вашого — м’яко кажучи, специфічного — гумору і вирішити, що ви хотіли їх образити.

Діва

Стосовно близької людини необхідно виявити терпіння і поблажливість: не сприймайте все, що вона вам скаже, одразу ж у багнети — і вам вдасться зберегти мир у домі та лад у стосунках із нею.

Терези

Тим, хто давно мріяв про велике придбання, яке може стосуватися як рухомого, так і нерухомого майна, зірки рекомендують поквапитися — сьогодні така операція буде особливо вдалою.

Скорпіон

Сьогодні зірки радять представникам вашого знака менше говорити і більше слухати: будь-яке зайве слово, сказане зопалу або похапцем, може бути використане проти вас, тож будьте обережні.

Стрілець

Для реалізації важливого проєкту, до роботи над яким ви давно збиралися приступити, необхідна команда однодумців, тому не варто до нього ставати, доки не заручитеся підтримкою своїх колег.

Козоріг

До вирішення будь-яких питань — і насамперед технічного характеру — необхідно підходити з креативного погляду, звичний і традиційний — квадратно-гніздовий спосіб — у цьому разі не підійде.

Водолій

Будьте толерантні щодо людей, які оточують вас, — насамперед, близьких, — залишивши їм право на їхню власну думку, — і ви самі здивуєтеся тому, наскільки легше і простіше вам стане з ними спілкуватися.

Риби

Від спілкування — як професійного, так і особистого характеру — цього дня краще відмовитися: може скластися справедливе враження, що співрозмовники не чують одне одного, тому вони навряд чи знайдуть спільну мову.