Гороскоп на 15 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли на старі проблеми потрібно поглянути по-новому

Квіти магнолії

Він вважається найкращим часом для початку нових справ, тому можна розпочинати їх втілення в життя, особливо якщо їх давно було заплановано. Бажано також ухвалювати важливі рішення, які дадуть змогу розв’язати питання, які турбують. У пошуках відповіді на будь-які запитання потрібно радитися не з розумом, а з інтуїцією: вона не дасть помилитися. Нинішня місячна доба також пов’язана з водою й морськими подорожами, у які — за будь-якої можливості — можна й потрібно вирушати.

Овен

Представникам вашого знака — на відміну від всіх інших — того дня не варто займатися розв’язанням важливих проблеми — до того ж, не тільки професійного, а й побутового характеру — вони приречені на невдачу.

Телець

Перша версія, яка спаде вам на думку під час розв’язання серйозного питання, виявиться найправильнішою, тому не варто вигадувати щось додаткове — достатньо дотримуватися первісного осяяння.

Близнята

Отримавши пропозицію змінити місце роботи на «більш перспективне», дослухайтеся до внутрішнього голосу: якщо відчуєте, що вам недобре, сміливо відповідайте «ні», інакше серйозної помилки не уникнути.

Рак

Важливо приділити увагу літнім родичам: зателефонувавши і — а ще краще зустрівшись — з ними, і вислухавши все, що вони захочуть розповісти, ви отримаєте інформацію, важливість якої неможливо переоцінити.

Лев

Перебуваючи в добродушному настрої, не піддавайтеся на провокації людей, які захочуть вивести вас зі стану душевної рівноваги — найімовірніше, їх дуже злить ваше вміння зберігати її, незважаючи ні на що.

Діва

День бажано присвятити… мріям, якими представники вашого практичного і поміркованого знака зазвичай нехтують: сьогодні саме вони дадуть змогу внести в життя позитивні — і дуже важливі — зміни.

Терези

Незважаючи на те, що перед вами стоять серйозні цілі, почніть просування до них з відпочинку: тільки так ви зможете сміливо взятися за здійснення найважливіших — зокрема й у фінансовому плані — планів.

Скорпіон

Про те, що всіх справ не переробити, а здоров’я у нас одне, потрібно пам’ятати завжди, але цього дня — особливо: наскільки б важливе завдання перед вами не стояло, за перших ознак перевтоми переходьте в режим відпочинку.

Стрілець

Не давайте втягнути себе у розв’язання чужих проблем — найнесподіванішим чином і найбанальнішим чином вони можуть «перекинутися» на вас самих, що виявиться справою не тільки малоприємною, а й дуже клопіткою.

Козоріг

Розв’язання важливої проблеми, над якою ви б’єтеся вже досить давно, може прийти неочікувано легко — начебто саме собою, насправді таким чином нагадає про себе ваша всюдисуща підсвідомість.

Водолій

Складні — як професійні, так і побутові — справи краще відкласти на потім, сьогодні ж потрібно зосередитися на складанні планів на майбутнє: цього дня вам вдасться вибрати максимально правильні цілі.

Риби

Приділіть максимум уваги близькій — рідній або коханій — людині: сьогодні їй особливо важливо відчути, що ви цінуєте її не тільки на словах, а й готові піклуватися про неї за будь-яких обставин.

