ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
684
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 15 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли на старі проблеми потрібно поглянути по-новому

День, коли потрібно по-новому — під іншим кутом зору — поглянути на старі проблеми, які давно існують у житті.

Автор публікації
Міла Корольова
Квіти магнолії

Він вважається найкращим часом для початку нових справ, тому можна розпочинати їх втілення в життя, особливо якщо їх давно було заплановано. Бажано також ухвалювати важливі рішення, які дадуть змогу розв’язати питання, які турбують. У пошуках відповіді на будь-які запитання потрібно радитися не з розумом, а з інтуїцією: вона не дасть помилитися. Нинішня місячна доба також пов’язана з водою й морськими подорожами, у які — за будь-якої можливості — можна й потрібно вирушати.

Овен

Представникам вашого знака — на відміну від всіх інших — того дня не варто займатися розв’язанням важливих проблеми — до того ж, не тільки професійного, а й побутового характеру — вони приречені на невдачу.

Телець

Перша версія, яка спаде вам на думку під час розв’язання серйозного питання, виявиться найправильнішою, тому не варто вигадувати щось додаткове — достатньо дотримуватися первісного осяяння.

Близнята

Отримавши пропозицію змінити місце роботи на «більш перспективне», дослухайтеся до внутрішнього голосу: якщо відчуєте, що вам недобре, сміливо відповідайте «ні», інакше серйозної помилки не уникнути.

Рак

Важливо приділити увагу літнім родичам: зателефонувавши і — а ще краще зустрівшись — з ними, і вислухавши все, що вони захочуть розповісти, ви отримаєте інформацію, важливість якої неможливо переоцінити.

Лев

Перебуваючи в добродушному настрої, не піддавайтеся на провокації людей, які захочуть вивести вас зі стану душевної рівноваги — найімовірніше, їх дуже злить ваше вміння зберігати її, незважаючи ні на що.

Діва

День бажано присвятити… мріям, якими представники вашого практичного і поміркованого знака зазвичай нехтують: сьогодні саме вони дадуть змогу внести в життя позитивні — і дуже важливі — зміни.

Терези

Незважаючи на те, що перед вами стоять серйозні цілі, почніть просування до них з відпочинку: тільки так ви зможете сміливо взятися за здійснення найважливіших — зокрема й у фінансовому плані — планів.

Скорпіон

Про те, що всіх справ не переробити, а здоров’я у нас одне, потрібно пам’ятати завжди, але цього дня — особливо: наскільки б важливе завдання перед вами не стояло, за перших ознак перевтоми переходьте в режим відпочинку.

Стрілець

Не давайте втягнути себе у розв’язання чужих проблем — найнесподіванішим чином і найбанальнішим чином вони можуть «перекинутися» на вас самих, що виявиться справою не тільки малоприємною, а й дуже клопіткою.

Козоріг

Розв’язання важливої проблеми, над якою ви б’єтеся вже досить давно, може прийти неочікувано легко — начебто саме собою, насправді таким чином нагадає про себе ваша всюдисуща підсвідомість.

Водолій

Складні — як професійні, так і побутові — справи краще відкласти на потім, сьогодні ж потрібно зосередитися на складанні планів на майбутнє: цього дня вам вдасться вибрати максимально правильні цілі.

Риби

Приділіть максимум уваги близькій — рідній або коханій — людині: сьогодні їй особливо важливо відчути, що ви цінуєте її не тільки на словах, а й готові піклуватися про неї за будь-яких обставин.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie