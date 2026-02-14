Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли агресивна поведінка під забороною

Зимовий пейзаж / © Getty Images

Необхідно уникати всього, що може зачепити або образити інших людей. Тих, кому вдасться зберегти внутрішню гармонію, вже на початку наступного тижня очікують професійний успіх і фінансовий прибуток.

Овен

Не варто негативно реагувати на неадекватну поведінку оточення — вийде, як кажуть у таких випадках, собі дорожче: людей, які становлять потенційну небезпеку, краще оминати.

Телець

Не можна бажати зла іншим людям — зокрема й тим, хто, на ваше глибоке переконання, цілком на те заслуговує — навіть у думках: за законом бумеранга зло обов’язково — і дуже швидко — повернеться назад.

Близнята

Удача буде супроводжувати тих представників вашого знака, хто займається бізнесом і фінансами: можна планувати і продумувати нові проєкти, які вже в середині наступного тижня вдасться втілити в життя.

Рак

У конфлікті, що виник у вашій родині, в жодному разі не можна ставати на бік однієї зі сторін, навіть якщо об’єктивно справедливість буде на боці однієї з них, — друга, навіть якщо вона винна, вам цього не пробачить.

Лев

Отримавши прохання про допомогу, не варто витрачати час на роздуми — потрібно одразу ж відреагувати і максимально швидко надати її, так ви не тільки зробите добру справу, а й зміцните свій авторитет у суспільстві.

Діва

Не варто не тільки грубити іншим — навіть тим, хто зарвався і образив вас — людям, а й навіть просто розмовляти з ними на підвищених тонах — так можна легко порушити тендітну рівновагу, яка існує у стосунках.

Терези

Можливості, що відкрилися перед вами в особистому житті цього дня, унікальні, та й повторяться нескоро, якщо таке взагалі трапиться, тому в жодному разі не можна їх упустити, водночас діяти потрібно швидко.

Скорпіон

Сумних думок, які — під впливом негативних місячних енергій — можуть долати цього дня, можна позбутися тільки за допомогою активних дій — занять спортом або генерального прибирання в домі.

Стрілець

Найкращий засіб від нудьги — спілкування з людьми, які за жодних умов не зможуть вас образити, тож найкраще, що можна зробити, — це зателефонувати подрузі, яка і вислухає, і поспівчуває, і втішить.

Козоріг

Позитивне мислення, яке ніхто поки що не скасовував, цього дня виявиться для представників знака актуальним як ніколи: хороші думки з часом стануть джерелом сприятливих обставин і ситуацій.

Водолій

День, коли ліпше відмовитися від роботи, навіть якщо йдеться про домашні — побутові та господарські — справи, і зайнятися своїм хобі: воно відволіче від сумних думок, що, своєю чергою, створить гарний настрій.

Риби

Найважливіше сьогодні — абстрагуватися від забезпеченого космічними енергіями життєвого негативу: намагайтеся зосередитися на гарних новинах, приємних подіях і позитивних чутках, а не на плітках.

