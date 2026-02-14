- Дата публікації
Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли агресивна поведінка під забороною
День чистої і доброї енергетики, протягом якого під забороною перебувають грубість, різкі висловлювання, агресивна поведінка.
Необхідно уникати всього, що може зачепити або образити інших людей. Тих, кому вдасться зберегти внутрішню гармонію, вже на початку наступного тижня очікують професійний успіх і фінансовий прибуток.
Овен
Не варто негативно реагувати на неадекватну поведінку оточення — вийде, як кажуть у таких випадках, собі дорожче: людей, які становлять потенційну небезпеку, краще оминати.
Телець
Не можна бажати зла іншим людям — зокрема й тим, хто, на ваше глибоке переконання, цілком на те заслуговує — навіть у думках: за законом бумеранга зло обов’язково — і дуже швидко — повернеться назад.
Близнята
Удача буде супроводжувати тих представників вашого знака, хто займається бізнесом і фінансами: можна планувати і продумувати нові проєкти, які вже в середині наступного тижня вдасться втілити в життя.
Рак
У конфлікті, що виник у вашій родині, в жодному разі не можна ставати на бік однієї зі сторін, навіть якщо об’єктивно справедливість буде на боці однієї з них, — друга, навіть якщо вона винна, вам цього не пробачить.
Лев
Отримавши прохання про допомогу, не варто витрачати час на роздуми — потрібно одразу ж відреагувати і максимально швидко надати її, так ви не тільки зробите добру справу, а й зміцните свій авторитет у суспільстві.
Діва
Не варто не тільки грубити іншим — навіть тим, хто зарвався і образив вас — людям, а й навіть просто розмовляти з ними на підвищених тонах — так можна легко порушити тендітну рівновагу, яка існує у стосунках.
Терези
Можливості, що відкрилися перед вами в особистому житті цього дня, унікальні, та й повторяться нескоро, якщо таке взагалі трапиться, тому в жодному разі не можна їх упустити, водночас діяти потрібно швидко.
Скорпіон
Сумних думок, які — під впливом негативних місячних енергій — можуть долати цього дня, можна позбутися тільки за допомогою активних дій — занять спортом або генерального прибирання в домі.
Стрілець
Найкращий засіб від нудьги — спілкування з людьми, які за жодних умов не зможуть вас образити, тож найкраще, що можна зробити, — це зателефонувати подрузі, яка і вислухає, і поспівчуває, і втішить.
Козоріг
Позитивне мислення, яке ніхто поки що не скасовував, цього дня виявиться для представників знака актуальним як ніколи: хороші думки з часом стануть джерелом сприятливих обставин і ситуацій.
Водолій
День, коли ліпше відмовитися від роботи, навіть якщо йдеться про домашні — побутові та господарські — справи, і зайнятися своїм хобі: воно відволіче від сумних думок, що, своєю чергою, створить гарний настрій.
Риби
Найважливіше сьогодні — абстрагуватися від забезпеченого космічними енергіями життєвого негативу: намагайтеся зосередитися на гарних новинах, приємних подіях і позитивних чутках, а не на плітках.
