Гороскоп на 15 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли категорично не можна брехати

Дерева на тлі заходу сонця / © Credits

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Вони зможуть перетягти на свій бік будь-яких — зокрема впертих і наполегливих — опонентів. А ось чого категорично не можна робити, так це брехати — ошуканство виявиться дуже швидко і негативно позначиться на репутації.

Також усім навколо — а особливо рідним і друзям — слід бажати лише добра, оскільки будь-які слова, сказані в цей час, стануть реальністю.

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Овен

Цей день ідеально підходить для благодійності, до того ж для цього вам не доведеться далеко ходити — цілком можливо, що поруч є людина, якій, крім вас, просто нікому допомогти — не відмовляйте їй у її проханні.

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Телець

Незважаючи на вихідний, можна — і треба! — розробляти свої професійні ідеї, які в цей час спадуть вам на думку; вже завтра їх можна буде запропонувати керівництву, яке за найвищою шкалою оцінить ваші здібності та старанність

Близнята

Не варто плекати плани помсти щодо людини, яка, можливо, поставилася до вас не найкращим чином, хоча б тому, що ви теж винні перед нею, тож можете вважати, що ви в рівному рахунку.

Рак

Чим довше ви не виходите «у світ», тим складніше вам буде це зробити, а спілкуватися з оточенням вам зараз потрібно частіше й активніше — лише так ви зможете подолати свою сором’язливість, тоді й труднощів у спілкуванні не виникне.

Лев

Бажати комусь зла — це категоричне табу завжди, а цього дня — особливо: прокляття, навіть якщо, на вашу думку, люди цілком його заслужили, можливо, і досягне своєї мети, але потім обов’язково повернеться назад — за законом бумеранга.

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Діва

Навіть найсміливіші цілі, якщо їх поставити цього дня, приречені на швидке досягнення, тож можна не соромитися — просити майбутніх див щонайбільше: чим об’ємнішим буде «замовлення», тим більше вдасться отримати в результаті.

Терези

Не варто ображати близьких людей, навіть якщо — на вашу думку — зараз вони поводяться не зовсім адекватно: задійте всі свої дипломатичні здібності, щоб зберегти добрі стосунки.

Скорпіон

Встигнути зробити все заплановане вдасться лише за однієї-єдиної умови: потрібно зосередитися на роботі, не відволікаючись на другорядні справи, такі як телефонні розмови та спілкування в месенджері.

Стрілець

Потрібно бути дуже обережними щодо обіцянок і не давати людині надії на те, чого ви з якоїсь причини згодом не зможете — а, можливо, й не захочете — виконати.

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Козоріг

Значні грошові виплати, які цілком імовірні для представників вашого знака цього дня, бажано спрямувати не на дрібні, хоч і приємні закупи, а на втілення в життя давньої — і дорогої — мрії.

Водолій

Найгірше, що ви можете зробити цього дня, — це відповісти грубістю на грубість тому, хто свідомо чи несвідомо зачепить ваше самолюбство, — краще вдати, що ви нічого не помітили, ніж влаштовувати скандал: зірки вважають, що ви про це пошкодуєте.

Риби

Цього дня зірки наділять вас красномовністю, перед якою не зможе встояти навіть найупертіший опонент, але розраховувати лише на красиві слова все ж не варто — бажано також підготувати переконливі факти та аргументи.

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