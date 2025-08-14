Гороскоп на 15 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна зіткнутися зі зрадою

Гороскоп на 15 серпня / © ТСН

Реклама

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Дратівливість, яка даватиметься взнаки від самого ранку, вже до обіду може перерости в агресивність, яку потрібно стримувати щосили. Такий — негативний — настрій може призвести до небажаних наслідків у вигляді сварок і скандалів. Необхідно подбати про свій душевний спокій, максимально скоротивши спілкування з людьми з оточення.

Овен

Сприятливий у фінансовому плані день: можна укладати вигідні угоди й підписувати серйозні договори — вони доволі швидко виправдають себе і принесуть представникам вашого знака солідні дивіденди.

Телець

Поганий настрій, який може «накрити» вас у цей час, не привід грубити іншим людям і, тим паче, ображати їх: конфлікт, що трапився цього дня, вийде загладити не одразу, якщо взагалі вдасться.

Реклама

Близнята

Пліткувати й поширювати чутки небажано в будь-який час, але сьогодні — особливо: вони дуже швидко дійдуть до людини, якої безпосередньо стосуються, і зіпсують стосунки з нею.

Рак

Попри жодні подразники, важливо зберігати стан внутрішнього спокою та гармонії: вони допоможуть зберегти нормальний робочий темп і хороші стосунки як із близькими людьми, так і зі сторонніми людьми.

Лев

День сприятливий для розв’язання фінансових питань тільки в тому разі, якщо ви довго і ретельно до них готувалися — експромт та імпровізація тут не пройдуть: замість прибутку вони можуть призвести до збитків.

Діва

Сьогодні близька людина в запалі сварки може сказати вам — і про вас — те, про що насправді не думає: поставтеся до її різких і неприємних слів із розумінням і не приймайте їх близько до серця.

Реклама

Терези

Хоч би як сильно ви були зайняті, необхідно знайти час для зустрічі з друзями, особливо якщо ви давно їх не бачили: спілкування з ними додасть вам позитивної енергії, якої ви зараз потребуєте як ніколи.

Скорпіон

Не варто втручатися в чуже особисте життя, навіть якщо вам здається, що вашої допомоги потребують, навіть від мудрих порад варто відмовитися: пам’ятайте про те, що благими намірами вимощена дорога в пекло.

Стрілець

Поганий настрій чудово «лікується» бесідою з найкращою подругою: спільні спогади, добродушні плітки та обговорення планів на найближче майбутнє повернуть вам загублений — оптимістичний — погляд на світ.

Козоріг

Над пропозицією обійняти нову посаду варто добряче подумати, зваживши наявні у вас сили — як моральні, так і фізичні: можливо, ви недооцінюєте зусилля, яких вона потребуватиме.

Реклама

Водолій

Будь-яке — зокрема, непросте — робоче завдання можна буде вирішити, подивившись на нього під несподіваним кутом зору — готове кліше тут не підійде, тож «вмикайте» властиві вам креативні здібності.

Риби

День, коли необхідно бути готовими до будь-яких несподіванок — як у професійній діяльності, так і в особистому житті, але ви з ними впораєтеся: як то кажуть, хто попереджений — той озброєний.

Читайте також: