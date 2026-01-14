Гороскоп на 15 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо приділити увагу своїй родині

Засніжені дерева біля води / © Credits

Від роботи над другорядними справами в цей час краще відмовитися, оскільки вони тільки заберуть час і сили, а бажаного результату не принесуть.

Важливо також приділити увагу своїй родині — особливо дітям і літнім родичам.

Овен

Можливе значне — і несподіване — поповнення банківського рахунку, проте отримані гроші не рекомендується одразу ж витрачати на перші-ліпші речі — кожну купівлю необхідно ретельно обміркувати.

Телець

Успіх буде супроводжувати тільки тих із вас, хто заздалегідь складе докладний і ретельний план справ і стане скрупульозно, поступально і дисципліновано — до пункту і підпунктів — його дотримуватися.

Близнята

День сприятливий для наведення ладу на робочому столі — як реальному, так і електронному, у домі й у житті загалом: можливо, настав час розлучитися з людиною, стосунки з якою не приносять радості.

Рак

Людина, з якою вас пов’язує почуття давньої і взаємної образи, може з’явитися у вашому житті для того, щоб нарешті визнати свою провину, помиритися і налагодити стосунки — необхідно піти їй назустріч.

Лев

День сприятливий для будь-яких домашніх клопотів, але найкраще він підійде для початку довгоочікуваного ремонту, який ви давно відкладали, як заведено казати в таких випадках, до кращих часів.

Діва

Мета не завжди виправдовує засоби — відома, але важлива істина, про яку зірки настійно рекомендують вам пам’ятати цього дня: не варто робити того, за що згодом буде соромно.

Терези

Можливо, ви сьогодні станете авторитетом для людей, які вас оточують, які стануть звертатися до вас по пораду і допомогу — не варто їм відмовляти, тим паче, що вам вдасться розібратися в будь-якій ситуації.

Скорпіон

Для представників вашого знака нинішній день — час благодійності: що більше добрих справ вам вдасться записати на свій рахунок, то ліпше для вас — з часом усе обов’язково повернеться сторицею.

Стрілець

Якщо ви давно збиралися донести до керівництва «народжену» і ретельно обмірковану вами ідею, кращого часу годі й шукати — сьогодні воно не тільки охоче вислухає вас, а й охоче піде назустріч.

Козоріг

На нинішній день зірки радять представникам вашого знака запланувати якнайбільше справ: усі їх вдасться зробити швидко і без особливого напруження, що потішить як вас, так і саме ваше керівництво.

Водолій

Сьогодні люди охоче допомагатимуть вам у всьому, чим потрібно обов’язково скористатися у власних «корисливих» цілях: ви зможете схилити на свій бік будь-яких — навіть найупертіших і найнепримиренніших — опонентів.

Риби

День необхідно присвятити близьким людям — друзям і сім’ї: навіть якщо ви будете щільно зайняті на роботі або вдома, намагайтеся знайти час, щоб побути з ними — просто поговорити або згадати минулі часи.

