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Гороскоп на 15 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна втілити мрію в життя
Чарівний день, протягом якого кожен зможе почуватися магом і втілити у життя свою — велику чи маленьку — мрію.
Сил — як фізичних, так і моральних — вистачить, головне — обрати справді важливу мету, на яку не шкода буде їх витратити.
Також слід звертати увагу на сни та знаки, які надсилатиме нам космос, а також дослухатися до власних відчуттів і передчуттів — вони можуть не тільки підказати рішення важливих життєвих питань, а й передбачити майбутнє.
Овен
Одночасно добре вдаватимуться як уже розпочаті та поточні справи, так і нові; головне — зосередитися на тому, що робиш у цей конкретний момент, і не відволікатися на другорядні питання.
Телець
Будь-які фінансові операції — від найнезначніших до великих і серйозних — обіцяють бути успішними, тому будь-які платежі, відкриття банківських рахунків і депозитів рекомендується запланувати на цей день.
Близнята
Якщо представникам цього знака не вдасться присвятити відпочинку весь день, потрібно виділити на нього хоча б час після обіду: на роботі ви однаково нічого не зробите, а відновити сили вам вкрай необхідно.
Рак
Зустріч із людиною з минулого виявиться дуже доречною: вона не тільки стане приводом для приємних спогадів, а й, завдяки зв’язкам цієї людини, допоможе вирішити важливе професійне чи особисте питання.
Лев
Шукати винних у своїх неприємностях — справа, яка заздалегідь є марною й безрезультатною: лише рішуче взявши на себе повну відповідальність за всі свої помилки, ви зможете зрозуміти, як уникнути їх у майбутньому.
Діва
Будь-яка рішуча дія цього дня може мати непередбачувані — і часто неприємні — наслідки, тому представникам вашого знака не варто ризикувати — це в жодному разі не приведе їх до бажаної мети.
Терези
Знаків, які надішле доля, буде чимало, тому важливо не пропустити жодного — навіть найнезначнішого — з них: вже незабаром вони вкажуть, у якому напрямі діяти.
Скорпіон
Незважаючи на повну зайнятість, обов’язково потрібно знайти час для близьких людей, які дуже потребують вашої любові та уваги — особливо це стосуватиметься літніх родичів та дітей.
Стрілець
Не відмахуйтеся від порад, які — як на прохання, так і без нього — може дати вам оточення: сьогодні в його словах буде частка істини, тому цього дня цілком можна керуватися під час розв’язання важливих питань.
Козоріг
Якщо ви сумлінно виконаєте свою роботу, керівництво не тільки оцінить її по заслугах, а й подумає про справедливу винагороду — наприклад, призначить на нову посаду або значно підвищить зарплату.
Водолій
Ухвалити важливе рішення цього дня представникам цього знака допоможуть не логіка та аргументи розуму — у цьому вони не сильні, а інтуїція, якою керує підсвідомість: вона вміє зіставляти факти та аналізувати їх.
Риби
Не варто особливо розраховувати на дзвінок від людини з минулого, до якої ви колись мали романтичні почуття: приємна розмова, найімовірніше, не матиме гідного — і багатообіцяльного — продовження.
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