ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 16 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли наша чутливість може призвести до сварок

День, коли емоційние тло вирізняється нестабільністю, що заважає нам зберегти настрій на одному рівні.

Автор публікації
Міла Корольова
Весняний пейзаж

Весняний пейзаж

Пов’язані з цим чутливість і вразливість можуть призвести до сварок і конфліктів, які виникають — і це найнеприємніше — буквально на рівному місці.

Особливо небажано звертати увагу на чужі слова та — особливо — критику, яка не матиме під собою серйозних підстав, тож і настрій даремно псувати не варто.

Овен

Відмовлятися від вирішення матеріальних, ділових і побутових питань, зосередившись на духовному, просто необхідно хоча б час від часу, і сьогодні — саме такий день, щоб відмовитися від приземленості.

Телець

Оскільки в гніві представники вашого знака по-справжньому страшні, намагайтеся тримати себе в руках — передусім не реагувати на чужу агресію: вірогідний конфлікт може набути жахливих розмірів.

Близнята

Наполегливо рекомендується не хвилюватися, навіть якщо привід для цього справді видасться — і виявиться — вагомим: з часом з’ясується, що він не вартував ваших нервів, а ви вже витратили їх у великій кількості.

Рак

Головне вміння, яке потрібно продемонструвати представникам знака цього дня — бачити хороше в будь-якій події, що сталася, втім, така поведінка — і світогляд — позитивні та сприятливі завжди.

Лев

Нові ідеї приходитимуть на думку в достатній для отримання досягнень кількості, залишиться лише вибрати найпродуктивніші та найперспективніші з них, а це не так легко, як може здатися на перший погляд.

Діва

Уміння мріяти — не найсильніший бік особистості представників вашого знака, але сьогодні бажано розвивати в собі таку здатність, оскільки саме вона багато в чому дасть змогу досягти всіх поставлених цілей.

Терези

Представники вашого — легкого у спілкуванні й поступливого — знака зазвичай не вміють казати «ні», але сьогодні їм потрібно навчитися цього, інакше доведеться поступитися власними інтересами заради чужих.

Скорпіон

Щоб мінімізувати негатив цього дня, потрібно займатися не лише роботою, а й подумати про своє здоров’я — наприклад, відвідати спортзал або подихати свіжим повітрям, гуляючи найближчим парком в обідню перерву.

Стрілець

Покращити настрій, який може серйозно «просісти» в цей час, допоможуть заняття, що гарантовано потішать представників знака — наприклад, похід до театру, якому бажано присвятити свій вечір.

Козоріг

Схоже, представникам знака настав час поспілкуватися з друзями, яких вони давно не бачили, або літніми родичами: оскільки на роботі сьогодні досягти результатів не вдасться, можна вирушати на зустріч.

Водолій

Необхідно запобігати спробам вказувати вам, що і як потрібно робити, навіть якщо йтиметься про близьких людей: серйозні удари по самооцінці не минають просто так — повернути її до колишнього стану буде непросто.

Риби

Гарну пораду може дати — з огляду на свій багатий життєвий досвід — хтось із літніх родичів, головне — запитати їх про те, що вас хвилює, самі вони можуть не здогадатися, що ви потребуєте допомоги.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie