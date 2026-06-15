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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 16 червня для всіх знаків зодіаку: день підвищення фізичної активності

День підвищення фізичної активності, коли потрібно поступово переходити від слів і роздумів до дій.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Троянди

Троянди / © ТСН

Разом із бажанням діяти, як правило, зростає й дратівливість, яка ускладнюватиме рух до поставленої мети — вона буде особливо сильною в першій половині дня, що необхідно враховувати під час планування справ на цей час.

Важливо стримувати емоційні сплески, особливо ті, що пов’язані з дрібними приводами — це не приведе ні до чого, крім ще більшого ускладнення ситуації. Вдалими виявляться купівля та продаж будь-якого майна, але особливу увагу варто звернути на нерухомість.

Овен

Сьогодні не варто піддаватися емоціям у будь-чому, але особливо небезпечною є така реакція у стосунках із близькими людьми та друзями: будь-яка дрібниця, про яку ви завтра й не згадаєте, може надовго вас посварити.

Телець

Не варто вступати в суперечки та дискусії: на це сумнівне заняття піде багато сил, а результат виявиться незначним — довести свою правоту вам однаково не вдасться, тож не варто марнувати енергію даремно.

Близнята

Спокуса зганяти свій поганий настрій на оточенні буде сильнішою, ніж будь-коли, але робити цього не варто, особливо якщо йдеться про друзів і близьких, які через свою любов до вас не здатні на агресивну реакцію.

Рак

Цього дня представникам вашого знака особливо знадобиться міцний сімейний тил: за підтримкою — як моральною, так і матеріальною — доведеться звертатися до рідних, вони вас не підведуть.

Лев

Ділові переговори будуть успішними лише в тому разі, якщо вони відбудуться в неформальній атмосфері — надмірна офіційність не дозволить партнерам з довірою ставитися одне до одного та дійти згоди.

Діва

Як би оточення — включаючи тих, кому ви беззастережно довіряєте — не наполягало на тому, щоб ви змінили своє попереднє рішення, не піддавайтеся: цього дня лише вам вирішувати, що правильно, а що — ні.

Терези

Не варто ділитися своїми життєвими — і професійними — планами навіть із близькими друзями: вимовивши їх уголос, ви ризикуєте втратити енергію, яка необхідна для успішних і результативних дій.

Скорпіон

Незважаючи на те, що представники цього знака не відомі своєю марнотратністю, цього дня вам слід особливо дбайливо ставитися до грошей: є велика ймовірність, що незабаром вони знадобляться вам для серйозного закупу.

Стрілець

Представники вашого знака — єдині у всьому зодіаку, хто сьогодні досягне найбільшого успіху у справах, а вільний від роботи час варто присвятити заняттям, які приносять вам приємні емоції.

Козоріг

Цей день сприятливий для виправлення помилок, припущених останнім часом — до того ж бажано поквапитися, доки про всі хиби не дізналося керівництво — його реакція може виявитися непередбачуваною.

Водолій

Позбутися втоми та слабкості, які можуть даватися взнаки ближче до обіду, допоможе денний сон — навіть якщо він буде нетривалим, він легко допоможе відновити сили, після чого працювати стане напрочуд легко.

Риби

Цей день сприятливий для будь-яких кар’єрних кроків, але особливо успішними будуть дії, пов’язані з переходом на нову посаду чи навіть на нове місце роботи — діяти треба, не гаючи часу.

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