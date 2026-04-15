Гороскоп на 16 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли зірки сприяють справам, пов’язаним із землею

Можна купувати й ушляхетнювати заміську нерухомість, починати будівництво, обробляти землю, садити садові та городні культури.

У ставленні з оточенням — як близькими, так і не дуже людьми — потрібно поводитися максимально миролюбно, не дозволяючи собі не тільки грубих дій, але й необережних слів. Успішним стане розв’язання фінансових питань — незалежно від ступеня складності вони принесуть прибуток.

Овен

Велика ймовірність отримання несподіваного — а тому особливо приємного — прибутку: комусь можуть виплатити солідний гонорар, а комусь вдасться підписати важливий контракт — не варто зволікати з оформленням документа.

Телець

Через надмірну образливість — як нас самих, так і людей, які нас оточують, — у стосунках може всерйоз і надовго статися розлад, тому, перш ніж щось сказати або, тим паче, зробити, необхідно кілька разів подумати.

Близнята

У жодному разі не можна нікого обговорювати і — особливо! — засуджувати: у такому разі життя може поставити вас у ситуацію, в якій — свідомо чи мимоволі — опинилася людина, яку ви критикуєте, і це вам не сподобається.

Рак

Що б не вивело вас зі стану спокою — плітки когось зі сторонніх чи зауваження когось із домашніх — намагайтеся втримати себе в руках, нічого, окрім шкоди, такий емоційний сплеск вам не принесе.

Лев

Фінансові питання розв’язуватимуться на рідкість легко і без напруження тільки в тому разі, якщо всі ходи в них заздалегідь продумані й ретельно прораховані, інакше можливі не найприємніші несподіванки.

Діва

Не варто виправдовуватися перед будь-якою — особливо близькою вам — людиною, яка докоряє вам за скоєний і необережний вчинок, який вона вважає непорядним: з часом вона сама зрозуміє, що ви не могли зробити інакше.

Терези

Якою б роботою ви не займалися вдень, вечір бажано присвятити своїм друзям — вони потребуватимуть вас не менше, ніж ви їх: останнім часом у вас назбиралася достатня кількість приводів для обговорення.

Скорпіон

Втручатися в чуже особисте життя, даючи непрохані поради, не ваш стиль поведінки, чого не варто зраджувати і сьогодні: навіть якщо вам здасться, що ваш друг без вас не обійдеться, стримайте свої пориви.

Стрілець

Цього дня ви як ніколи потребуватимете теплих слів і сприяння близьких вам людей — кохана людина або найкраща подруга впораються з цим завданням на «відмінно», не варто відмовлятися від спілкування з ними.

Козоріг

На пропозицію обійняти нову посаду або розпочати реалізацію перспективного проєкту краще відповісти відмовою, особливо, якщо позитивної відповіді від вас вимагатимуть негайно, без роздумів.

Водолій

Вихід із непростої життєвої ситуації вдасться знайти тим, хто зможе поглянути на обставини під новим — незвичним і творчим — кутом зору, второвані шляхи позитивного результату не дадуть.

Риби

Незважаючи на те, що професійні справи спочатку підуть без особливих перешкод і ускладнень, розслаблятися, займаючись ними, протягом дня не варто — необхідно бути готовими до найрізноманітніших несподіванок.

