Гороскоп на 16 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли здійснюються бажання
День потужної позитивної енергетики, яку не можна вихлюпувати одразу — вона може вичерпатися так само швидко, як і з’явилася.
День не підходить для активних і рішучих дій, зате сприятливий для роботи над професійними планами — як на кілька днів наперед, так і на тривалу перспективу. Загадані цього дня бажання обов’язково здійсняться, тому потрібно не бути скромними і просити у Всесвіту по повній.
Овен
Перш ніж взятися за довготривалу — рутинну — роботу, необхідно прорахувати, чи вистачить у вас сил і витривалості на тривалий забіг: якщо відповідь виявиться негативною, краще одразу відмовитися.
Телець
Не варто зазіхати на чужу територію, хоч би якої галузі — особистої чи професійної — це стосувалося: її господареві — з великою часткою ймовірності — таке вторгнення не сподобається.
Близнята
Розв’язуючи важливі життєві та робочі питання, необхідно дослухатися не до розуму, який, найімовірніше, заведе не в той степ, а до інтуїції — вона точно не підведе.
Рак
Негатив необхідно виключити з життя взагалі, а з думок — особливо: матеріалізувавшись, вони можуть принести із собою серйозні неприємності, тому мислення має бути тільки позитивним.
Лев
Найкращим відпочинком цього дня буде не бездумне байдикування, а зміна роду діяльності: наприклад, відклавши вбік роботу, можна зайнятися прибиранням у будинку або хобі.
Діва
Не варто докоряти собі за будь-які провини, навіть якщо у вас будуть серйозні приводи для зауважень: критиків навколо вас і так достатньо, тому просто скажіть, що зробили все, що могли.
Терези
Негативу, який налаштовуватиме вас на агресію щодо оточення, легко позбутися, полишивши — хоча б на деякий час — інтелектуальну діяльність і почавши щось робити руками.
Скорпіон
Якщо цього дня ви поставите перед собою якусь мету, необхідно буде рухатися до неї, не зупиняючись і не відволікаючись на другорядні питання, а інакше вам удачі не бачити.
Стрілець
Хочете ви того чи ні, а цього дня вам доведеться провести переоцінку цінностей: останнім часом ви й самі зрозуміли, що рухаєтеся не в тому напрямку або живете не з тією людиною.
Козоріг
Хто б цього дня не дав вам пораду або не зробив зауваження, візьміть його до відома, але й тільки — вирішувати, як вчинити, необхідно буде самостійно, зате і звинувачувати згодом нікого не доведеться.
Водолій
Відповідь на важливе питання, яке ви марно шукаєте вже досить тривалий час, може прийти уві сні — головне, правильно витлумачити те, що ви побачите в обіймах Морфея.
Риби
Від фінансових операцій цього дня краще відмовитися — навіть сплату комунальних рахунків необхідно перенести на інший день, щоб згодом не лити сльози через збитки.
