Гороскоп на 16 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли здійснюються бажання

День потужної позитивної енергетики, яку не можна вихлюпувати одразу — вона може вичерпатися так само швидко, як і з’явилася.

Міла Корольова
Зимовий пейзаж

День не підходить для активних і рішучих дій, зате сприятливий для роботи над професійними планами — як на кілька днів наперед, так і на тривалу перспективу. Загадані цього дня бажання обов’язково здійсняться, тому потрібно не бути скромними і просити у Всесвіту по повній.

Овен

Перш ніж взятися за довготривалу — рутинну — роботу, необхідно прорахувати, чи вистачить у вас сил і витривалості на тривалий забіг: якщо відповідь виявиться негативною, краще одразу відмовитися.

Телець

Не варто зазіхати на чужу територію, хоч би якої галузі — особистої чи професійної — це стосувалося: її господареві — з великою часткою ймовірності — таке вторгнення не сподобається.

Близнята

Розв’язуючи важливі життєві та робочі питання, необхідно дослухатися не до розуму, який, найімовірніше, заведе не в той степ, а до інтуїції — вона точно не підведе.

Рак

Негатив необхідно виключити з життя взагалі, а з думок — особливо: матеріалізувавшись, вони можуть принести із собою серйозні неприємності, тому мислення має бути тільки позитивним.

Лев

Найкращим відпочинком цього дня буде не бездумне байдикування, а зміна роду діяльності: наприклад, відклавши вбік роботу, можна зайнятися прибиранням у будинку або хобі.

Діва

Не варто докоряти собі за будь-які провини, навіть якщо у вас будуть серйозні приводи для зауважень: критиків навколо вас і так достатньо, тому просто скажіть, що зробили все, що могли.

Терези

Негативу, який налаштовуватиме вас на агресію щодо оточення, легко позбутися, полишивши — хоча б на деякий час — інтелектуальну діяльність і почавши щось робити руками.

Скорпіон

Якщо цього дня ви поставите перед собою якусь мету, необхідно буде рухатися до неї, не зупиняючись і не відволікаючись на другорядні питання, а інакше вам удачі не бачити.

Стрілець

Хочете ви того чи ні, а цього дня вам доведеться провести переоцінку цінностей: останнім часом ви й самі зрозуміли, що рухаєтеся не в тому напрямку або живете не з тією людиною.

Козоріг

Хто б цього дня не дав вам пораду або не зробив зауваження, візьміть його до відома, але й тільки — вирішувати, як вчинити, необхідно буде самостійно, зате і звинувачувати згодом нікого не доведеться.

Водолій

Відповідь на важливе питання, яке ви марно шукаєте вже досить тривалий час, може прийти уві сні — головне, правильно витлумачити те, що ви побачите в обіймах Морфея.

Риби

Від фінансових операцій цього дня краще відмовитися — навіть сплату комунальних рахунків необхідно перенести на інший день, щоб згодом не лити сльози через збитки.

