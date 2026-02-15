Гороскоп на 16 лютого для всіх знаків зодіаку: день, який неодноразово піддасть людей випробуванням

Зимовий пейзаж / © Credits

Сили — як моральні, так і фізичні — закінчуватимуться, а нервова система — на межі, але це не означає, що не існує способів вийти з пастки цієї — «темної» — доби.

Оскільки уникнути негативу неможливо, астрологи радять його мінімізувати: незважаючи на початок робочого тижня, залишитися вдома, а також максимально скоротити спілкування з людьми — і тоді вже завтра все обов’язково зміниться на краще.

Овен

Найкращим способом для «лікування» душевних ран, які нагадають про себе в цей час, стане спілкування з природою — навіть дві-три години, проведені на свіжому повітрі, дадуть змогу знову знайти душевну рівновагу.

Телець

Навіть за наявності вагомого приводу для радості, не варто зловживати алкогольними напоями — настрій вони, як водиться, піднімуть тільки на деякий час, після чого є ризик впасти в ще сильнішу зневіру.

Близнята

Не варто відповідати агресією на агресію, навіть якщо комусь із оточення вдасться зачепити вас за живе — конфлікт, який виникне в результаті, не виправить, а, навпаки, ще більше ускладнить ситуацію, що склалася.

Рак

Не рекомендується збирати образи, яких цього дня, на жаль, може бути більш ніж достатньо — набагато краще виплеснути негативні емоції, висловивши кривдникам те, що ви про них думаєте, і — забути про інцидент.

Лев

Головне під час сварки близьких людей — не ставати на жодну сторону, це загрожує ще більшим поглибленням конфлікту — краще поставитися до ситуації об’єктивно і знайти спосіб помирити родичів, які ворогують.

Діва

Цього дня рекомендується виявити максимальну обережність: не з’являтися в безлюдних місцях у темний час доби, не носити із собою великі суми грошей і — що особливо важливо — не спілкуватися з незнайомцями.

Терези

Дбайливо ставитися до фінансів і майна важливо завжди, але сьогодні — особливо: великий ризик витратити велику суму грошей або втратити цінну — як у матеріальному, так і моральному плані — річ.

Скорпіон

Уникнути нервового зриву представникам вашого знака допоможе фізичне навантаження — незважаючи на початок робочого тижня, можна затіяти генеральне прибирання і навести в оселі улюблені вами ідеальну чистоту і лад.

Стрілець

Уникнути загострення можливих у цей час хронічних захворювань можна буде, згадавши про рекомендації лікаря, якими ви, як правило, нехтуєте, і — краще пізніше, ніж ніколи — почавши їх виконувати.

Козоріг

Варто максимально обмежити спілкування з людьми, які вас оточують, навіть якщо вони є вам родичами або близькими друзями: рівень агресивності цього дня може надовго зіпсувати стосунки з ними.

Водолій

Рекомендується категорично відмовитися від будь-яких фінансових операцій — одна неправильна цифра, помилково зазначена у квитанції — і гроші підуть на чужий рахунок, повернути з якого їх, найімовірніше, не вдасться.

Риби

Незважаючи на понеділок, день — або хоча б його частину — бажано присвятити відпочинку, інакше вже завтра коефіцієнт вашої корисної дії наближатиметься до нуля, а це небажано.

