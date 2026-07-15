Гороскоп на 16 липня для всіх знаків зодіаку: день мінливої енергії

Лілія

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Ранок, найімовірніше, виявиться досить похмурим — у цей час нам буде властивий поганий настрій і песимістичний погляд на світ, але вже до обіду напруженість зникне, а негатив поступово поступиться місцем позитиву.

Проте не варто планувати на цей час серйозні — не лише професійні, а й побутові — проєкти. Краще присвятити цей час відпочинку, а якщо це буде неможливо, то — незначним, але приємним справам.

Овен

Роблячи перші кроки на шляху до важливої мети, потрібно вірити в себе та в правильність своїх цілей: існує ймовірність того, що люди, які ставляться до вас вороже, можуть збивати вас з курсу — не можна піддаватися їм.

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Телець

Навіть якщо доведеться зробити зауваження оточенню, намагайтеся, щоб тон не був грубим, а про образи й говорити не доводиться, інакше з того, хто звинувачує, ви перетворитеся на того, кого звинувачують.

Близнята

Підказка щодо того, як вчинити у певній складній ситуації, може з’явитися найнесподіванішим чином, слід звернути особливу увагу на сон, який насниться цієї ночі.

Рак

Не варто — згідно з вашою звичкою — терпіти недружні жести з боку оточення, які як можуть мати вигляд необережного жарту, так і відверто злі висловлювання — потрібно дати їм відсіч.

Лев

Дратівливість, яка охопить вас у першій половині дня, буде зумовлена не лише вашим гордовитим характером, що теж не можна заперечувати, а й впливом місячної доби, яка закінчиться вже завтра.

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Діва

Сьогодні в душі представників вашого знака може розігратися нечувана емоційна буря, заспокоїти яку можна буде лише зайнявшись рутинною роботою, що знизить рівень збудження.

Терези

Ситуація, що складеться між вашими друзями чи знайомими, вимагатиме ретельного аналізу: не поспішайте втручатися, доки не з’ясуєте точний розподіл сил, а ще краще — взагалі цього не робіть.

Скорпіон

Навіть якщо ви заздалегідь планували присвятити сьогоднішній день заняттям спортом, краще відмовитися від цих намірів: користі фізичні вправи сьогодні не принесуть, а от шкоди у вигляді травм і розтягнень — цілком.

Стрілець

У жодному разі не можна упустити удачу, яка сама потрапить вам до рук: наступного разу такий — у всіх сенсах сприятливий — збіг обставин повториться не скоро, тож дуже важливо поквапитися.

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Козоріг

Цього дня можна досягти успіху лише за умови, що заздалегідь спланувати всі свої — як професійні, так і побутові — дії, інакше можна просто потонути у великій кількості справ

Водолій

Які б документи вам сьогодні не доводилося підписувати, постарайтеся не ставити підпис, доки не вивчите текст досконало — цілком можливо, що якась деталь викличе у вас настороженість.

Риби

Гарний настрій, який супроводжуватиме вас протягом дня, потребуватиме постійного «підживлення» — насамперед це стосується спілкування винятково з приємними людьми, а також з дітьми та тваринами.

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