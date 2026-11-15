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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 16 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли можна хвалити себе за досягнення

Час для осмислення своїх вчинків, коли можна похвалити себе за досягнення та проаналізувати скоєні помилки, щоб більше до них не повертатися.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Осінній пейзаж

Осінній пейзаж / © www.credits

Головне — тверезо оцінити свої можливості й ресурси та вирішити, які завдання вам до снаги — тому до них варто братися, — а які варто відкласти до кращих часів, доки не з’являться необхідні для їх реалізації сили.

Овен

День бажано присвятити заняттям, до яких зазвичай не доходять руки: наприклад, можна присвятити час собі — прийняти ванну, відпочити, прогулятися на свіжому повітрі, почитати або послухати музику, але головне — думати лише про хороше.

Телець

Як би вас не дратувала людина, з якою ви змушені спілкуватися через роботу чи родинні зв’язки, намагайтеся не опускатися до грубощів — не варто ще більше погіршувати стосунки, які й так непрості.

Близнята

Будь-які заняття, не пов’язані з безпосередньою роботою — навіть нешкідливі розмови з колегами — відволікатимуть вас від основної діяльності, тому вам, найімовірніше, не вдасться зробити й половини того, що ви запланували зранку.

Рак

Згадуючи минуле, не варто сумувати за людиною, яку ви колись кохали — це не має сенсу: замість цього треба просто взяти слухавку й зателефонувати, а там уже все складеться так, як має скластися.

Лев

У стосунках із близькою людиною не варто наполягати на своїй правоті за всяку ціну: повірте, ваш авторитет анітрохи не постраждає, якщо ви визнаєте, що помилялися, радше навпаки: після такого рішучого кроку вона поважатиме вас навіть більше, ніж раніше.

Діва

День, незважаючи на початок робочого тижня, ідеально підходить для відпочинку, оскільки ви останнім часом багато й наполегливо працювали, тож цілком на нього заслужили: можна з’їздити до лісу чи на річку, прогулятися парком, провести час із дітьми та старшими родичами.

Терези

У представників знака може з’явитися привід замислитися про зміну роботи: усвідомивши, що нинішня з якоїсь причини вас уже не влаштовує, можна починати підшукувати нову, головне — не поспішати, адже часу для цього у вас ще багато.

Скорпіон

Можлива фінансова пропозиція, яку вам представлятимуть як надзвичайно вигідну, цінну та рідкісну, насправді, найімовірніше, такою і виявиться, але приймати її одразу, без вагань, все ж не варто — потрібно добре подумати.

Стрілець

День — або хоча б його частину — варто присвятити спілкуванню з друзями: приємна розмова, навіть якщо вона відбуватиметься в онлайн-режимі, покращить настрій, який сьогодні у представників знака буде не найоптимістичнішим.

Козоріг

Не варто планувати на цей день занадто багато справ, навіть якщо йдеться лише про побутові клопоти: сьогодні у вас не буде ані сил, ані бажання працювати, тому краще — хоча б частково — присвятити його відпочинку.

Водолій

Не варто відштовхувати від себе людину, яка колись вас образила, якщо вона усвідомила свою помилку і прийшла до вас пепепросити: зрештою, ви теж далеко не безгрішні, а в тому, що сталося, є й значна частка вашої провини.

Риби

Перш ніж засуджувати іншу людину за її вчинок, спочатку поміркуйте про обставини, що супроводжували її дії, які вам здаються неправильними: можливо, ви зможете якщо не виправдати, то хоча б зрозуміти її.

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