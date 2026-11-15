Гороскоп на 16 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли можна хвалити себе за досягнення

Осінній пейзаж / © www.credits

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Головне — тверезо оцінити свої можливості й ресурси та вирішити, які завдання вам до снаги — тому до них варто братися, — а які варто відкласти до кращих часів, доки не з’являться необхідні для їх реалізації сили.

Овен

День бажано присвятити заняттям, до яких зазвичай не доходять руки: наприклад, можна присвятити час собі — прийняти ванну, відпочити, прогулятися на свіжому повітрі, почитати або послухати музику, але головне — думати лише про хороше.

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Телець

Як би вас не дратувала людина, з якою ви змушені спілкуватися через роботу чи родинні зв’язки, намагайтеся не опускатися до грубощів — не варто ще більше погіршувати стосунки, які й так непрості.

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Близнята

Будь-які заняття, не пов’язані з безпосередньою роботою — навіть нешкідливі розмови з колегами — відволікатимуть вас від основної діяльності, тому вам, найімовірніше, не вдасться зробити й половини того, що ви запланували зранку.

Рак

Згадуючи минуле, не варто сумувати за людиною, яку ви колись кохали — це не має сенсу: замість цього треба просто взяти слухавку й зателефонувати, а там уже все складеться так, як має скластися.

Лев

У стосунках із близькою людиною не варто наполягати на своїй правоті за всяку ціну: повірте, ваш авторитет анітрохи не постраждає, якщо ви визнаєте, що помилялися, радше навпаки: після такого рішучого кроку вона поважатиме вас навіть більше, ніж раніше.

Діва

День, незважаючи на початок робочого тижня, ідеально підходить для відпочинку, оскільки ви останнім часом багато й наполегливо працювали, тож цілком на нього заслужили: можна з’їздити до лісу чи на річку, прогулятися парком, провести час із дітьми та старшими родичами.

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Терези

У представників знака може з’явитися привід замислитися про зміну роботи: усвідомивши, що нинішня з якоїсь причини вас уже не влаштовує, можна починати підшукувати нову, головне — не поспішати, адже часу для цього у вас ще багато.

Скорпіон

Можлива фінансова пропозиція, яку вам представлятимуть як надзвичайно вигідну, цінну та рідкісну, насправді, найімовірніше, такою і виявиться, але приймати її одразу, без вагань, все ж не варто — потрібно добре подумати.

Стрілець

День — або хоча б його частину — варто присвятити спілкуванню з друзями: приємна розмова, навіть якщо вона відбуватиметься в онлайн-режимі, покращить настрій, який сьогодні у представників знака буде не найоптимістичнішим.

Козоріг

Не варто планувати на цей день занадто багато справ, навіть якщо йдеться лише про побутові клопоти: сьогодні у вас не буде ані сил, ані бажання працювати, тому краще — хоча б частково — присвятити його відпочинку.

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Водолій

Не варто відштовхувати від себе людину, яка колись вас образила, якщо вона усвідомила свою помилку і прийшла до вас пепепросити: зрештою, ви теж далеко не безгрішні, а в тому, що сталося, є й значна частка вашої провини.

Риби

Перш ніж засуджувати іншу людину за її вчинок, спочатку поміркуйте про обставини, що супроводжували її дії, які вам здаються неправильними: можливо, ви зможете якщо не виправдати, то хоча б зрозуміти її.

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