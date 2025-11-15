- Дата публікації
Гороскоп на 16 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто нічого купувати
Негативний і небезпечний день, здатний спричинити сварки і конфлікти, які можуть затягнутися надовго.
Особливо вразливою стає наша психіка: легко можна впасти в депресію і втратити впевненість у собі або, навпаки, стати надто самовпевненими, що в результаті теж не доведе до добра.
Сьогодні також не варто нічого купувати — придбання можуть виявитися неякісними або, що ще гірше, абсолютно вам непотрібними.
Овен
За серйозні — навіть побутові — справи сьогодні краще не братися — досягти успіху однаково не вдасться, тому потрібно зосередитися на розв’язанні незначних питань, без яких, проте, не можна обійтися.
Телець
Працюючи за себе і своїх близьких, навіть якщо йдеться лише про домашні клопоти, можна не розрахувати свої сили і зробити помилку, яка дорого вам коштуватиме, тому краще нехай кожен займається своєю справою.
Близнята
Не варто відкидати жодну — професійну чи побутову — ідею, хоч би якою фантастичною вона вам здавалася: можливо, згодом складуться сприятливі умови для її реалізації, потрібно тільки трохи зачекати.
Рак
Енергії цього дня буде багато, але це не означає, що її потрібно витрачати необачно: необхідно визначити найважливіші завдання і спрямувати всі сили на їхнє розв’язання, а решту на деякий час відкласти вбік.
Лев
Незважаючи на те, що ваше матеріальне становище надійне і стабільне, розумна частка економії все ж таки не завадить, інакше можна буде вийти з бюджету, витративши більше, ніж ви розраховували спочатку.
Діва
Не найкращий час для того, щоб визначатися з важливими життєвими рішеннями — надто велика ймовірність того, що ви неправильно оціните всі аргументи «за» і «проти» і зробите помилку.
Терези
День, коли бажання працювати не покладаючи рук себе не виправдає: обраний вами вектор професійної діяльності виявиться хибним, а отже, час і зусилля — витраченими даремно.
Скорпіон
Жарт, навіть такий, що здається вам абсолютно нешкідливим, може серйозно зачепити людину, якій він буде призначений, тож бажано поводитися зі своїм — своєрідним — почуттям гумору з максимальною обережністю.
Стрілець
День, коли хвастощі та вихваляння виявляться караними, тому хоч би як вам хотілося розповісти про свої професійні досягнення і — особливо! — особисті удачі, краще розсудливо промовчати.
Козоріг
Усі заплановані на сьогодні завдання встигне розв’язати тільки той, хто не буде «вбивати» час, бездумно витрачаючи його на заняття, без яких цілком можна обійтися, — наприклад, телефонні розмови.
Водолій
Цього дня необхідно постаратися максимально дистанціюватися від людей із оточення, особливо коханих, рідних і близьких, якщо, звісно, ви не хочете вступити з ними в конфлікт всерйоз і надовго.
Риби
Не варто звертатися до керівництва з проханнями про підвищення зарплати: цього дня воно навряд чи задовольнить їх, а вашу наполегливість вважатиме нав’язливістю, яка призведе до протилежного результату.
