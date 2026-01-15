Гороскоп на 16 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли добро буде винагороджено по заслугах

Дерево на тлі зимового пейзажу / © ТСН

Час також підходить для фінансових операцій, зокрема й благодійності — вони принесуть не тільки моральне задоволення, а й, що важливо, солідний прибуток у майбутньому — будь-яку добру справу буде винагороджено по заслугах.

Овен

Нинішній день, що логічно в п’ятницю, бажано приєднати до наступних за ним вихідних і присвятити відпочинку, інакше наступного тижня ви видихаєтесь остаточно і повноцінно працювати не зможете.

Телець

Перебуваючи у вкрай дратівливості, яка долатиме представників вашого знака з самого ранку, важливо зважувати кожне слово, інакше легко можна буде образити когось із близьких людей.

Близнята

Незважаючи на те, що енергії у вас цього дня буде більш ніж достатньо, розпоряджатися нею потрібно економно, щоб вистачило на тривалий час: якщо витратити всі сили одразу, не вдасться зробити і половину запланованого.

Рак

Змін — як особистих, так і професійних — цього дня краще уникати: небажано міняти місце роботи і — особливо! — розлучатися з близькою людиною — користі від цього очікувати не слід.

Лев

Небажано перевантажувати себе справами, навіть якщо керівництво буде на вас насідати: проблеми зі здоров’ям, які можуть виникнути в результаті, потребуватимуть пильної уваги — ніяка робота цього не варта.

Діва

Головна умова професійного успіху цього дня — упевненість не тільки у своїх силах, а й у правильності обраного завдання: якщо самооцінка кульгає, потрібно всіма можливими способами її підкріпити.

Терези

Будь-які свої дії, чого б — роботи чи побутових клопотів — вони не стосувалися, необхідно ретельно аналізувати, тільки так можна буде уникнути прикрих помилок, які спричинять необхідність переробок.

Скорпіон

Енергію, яка цього дня битиме через край, необхідно спрямовувати винчятково на корисні справи — наприклад, на вирішення професійних завдань або серйозні побутові клопоти, необхідні напередодні вихідних.

Стрілець

Надмірна фізична активність — як господарська, так і спортивна — загрожує ймовірними і неприємними травмами, а щоб максимально її знизити, бажано нікуди не поспішати і не робити різких рухів.

Козоріг

Від ухвалення важливих рішень, хоч би якої сфери життя або діяльності вони стосувалися, цього дня необхідно відмовитися — під впливом поганого настрою ви можете зробити помилку, про яку швидко пошкодуєте.

Водолій

Не варто кидати справу, над якою ви працюєте, на півдорозі через втому, що накотилася на вас: абсолютно несподівано відкриється так зване друге дихання, яке дасть вам змогу довести роботу до кінця.

Риби

Небажано братися за реалізацію нового професійного проєкту — він не принесе очікуваного вами результату, тому краще зайнятися «підганянням» старих справ, які поки що не доведені вами до ладу.

