Гороскоп на 16 травня для всіх знаків зодіаку: день, небезпечний для людської психіки

Гороскоп на 16 травня для всіх знаків зодіаку / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Зірки настійно не рекомендують залишати свій дім без серйозних причин — його стіни виявляться серйозним захистом, яким не варто нехтувати. До того ж перебуваючи у звичній обстановці, найкраще — на самоті, це дозволить подумати про ситуацію, що склалася, провести переоцінку цінностей, зрозуміти, кого образили, і, можливо, перепросити — це дозволить очистити совість і полегшити душу.

Овен

Негативні думки, які можуть долати представників вашого знака цього дня, бояться активних дій, тож що більше справ ви собі сьогодні заплануєте, а потім і виконаєте, то краще для вас.

Телець

Необхідно максимально скоротити спілкування з людьми навколо: з одного боку, воно може викликати у вас негативні емоції, з іншого — відверне від роботи, яку дуже важливо закінчити саме сьогодні.

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Близнята

Що менше ви сьогодні спілкуватиметеся з рідними та близькими, то краще для стосунків з ними: занадто тісний контакт може призвести до серйозного конфлікту, тому необхідно тримати дистанцію.

Рак

Не варто брати близько до серця критику, висловлену близькою людиною: найімовірніше, вона буде сказана в запалі сварки, тому охолонувши, вона вас обов’язково перепросить.

Лев

До пропозицій швидкого й легкого заробітку варто ставитися максимально обережно завжди, але сьогодні — особливо: люди, які до вас із ними звернуться, гарантовано виявляться шахраями.

Діва

Під забороною перебувають будь-які фінансові операції, навіть заплановані на цей день заздалегідь: вас навряд чи потішить результат, який ви отримаєте, отже, й намагатися не варто.

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Терези

День несприятливий для невпевнених у собі представників знака — вони не зможуть впоратися навіть з елементарними завданнями, тож необхідно попрацювати над самооцінкою або — нічого робити.

Скорпіон

Не варто емоційно реагувати на можливі цього дня провокації — вони лише підживлять енергетичних вампірів, яких вистачає у вашому оточенні, чому останні, безсумнівно, дуже радітимуть.

Стрілець

Професійні ідеї, які спадуть вам на думку цього дня, потрібно запам’ятати, а якщо ви не сподіваєтеся на свою пам’ять, то й записувати — незабаром ви зможете втілити їх у життя.

Козоріг

Важливі рішення, ухвалені цього дня, найімовірніше, виявляться помилковими, оскільки будуть зроблені похапцем, без належної підготовки — тож бажано перенести їх на початок наступного тижня.

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Водолій

Від спілкування з людиною з минулого, яка може з’явитися у вашому житті в цей час, краще відмовитися — навряд чи вона переслідуватиме благі цілі, тоє намагайтеся бути обережними.

Риби

Приділяти увагу своїм рідним — особливо людям похилого віку та дітям — важливо завжди, але цього дня — особливо: ваша присутність в їхньому житті останнім часом обмежується матеріальною допомогою, а це неправильно.

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