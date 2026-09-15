Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто бути активними

Осінній парк / © Credits

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У такий час, як правило, не відбувається нічого важливого та значущого — ані у діловій та професійній сфері, ані в особистому житті. Зірки нібито дають нам можливість відпочити від попереднього життєвого етапу й підготуватися до наступного, а цей час — заслужена перерва між ними.

Потрібно поводитися відповідно, не висловлюючи невдоволення кимось чи чимось: з часом стане зрозуміло, що все йде єдино правильним шляхом,

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Овен

Представникам вашого знака можна не тільки завершувати розпочаті раніше справи, а й братися за нові, головне — не займатися розв’язанням професійних питань без особливого ентузіазму — це не принесе користі.

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Телець

Цього дня дуже важливо нікого ні в чому не звинувачувати, навіть якщо людина, на яку ви ображаєтеся, справді провинилася перед вами: бажано дати собі час на роздуми — можливо, в результаті ви відмовитеся від сварки.

Близнята

Сьогодні, незважаючи на розпал робочого тижня, представникам вашого знака наполегливо рекомендується присвятити цей день відпочинку: потрібно відновити сили, необхідні для роботи, якими ви розпоряджалися нерозумно.

Рак

Небажано як користуватися речами, що належать іншим людям, так і віддавати «в оренду» свої: і в першому, і в другому разі чужа енергетика — прямо чи опосередковано — матиме негативний вплив.

Лев

Зіпсувати гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, може чимало речей, але лише від вас самих залежить, чи дасте ви їм таку можливість, чи ні — самі вони з цим завданням не впораються.

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Діва

День, коли представники цього знака можуть розпочати новий етап у житті: відмовитися від шкідливих звичок, сісти на дієту, зайнятися спортом — не мине й місяця, як ці заходи позитивно позначаться на здоров’ї.

Терези

Цього дня у представників цього знака буде приблизно порівну позитивних і негативних емоцій, але для гарного психологічного самопочуття бажано зосередитися винятково на перших.

Скорпіон

Якщо у вашому оточенні є люди, яких ви нещодавно несправедливо образили, зараз саме час виправити ситуацію: він не затаїв на вас злобу і вже давно готовий до примирення.

Стрілець

У разі професійних проблем не варто брати все на себе: серед ваших знайомих є люди, для яких таке завдання є легким і простим — достатньо просто попросити їх про допомогу, яка їм нічого не коштує.

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Козеріг

Кар’єрне зростання, про яке вже давно мріють представники вашого знака, сьогодні набуде реальних обрисів: головне — вміло, без жодного сорому, презентувати результати, яких ви досягли на цей час.

Водолій

День, коли слід максимально уважно ставитися до будь-яких підказок власної підсвідомості, яка зараз може дати відповідь на будь-яке питання — насамперед вони міститимуться у снах цієї ночі.

Риби

Зустріч із людиною, яку ви з об’єктивних — а отже, поважних — причин давно не бачили, можливо, й не принесе практичної користі, але обов’язково потішить та підніме настрій.

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