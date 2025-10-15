ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно зайнятися тим, що приносить задоволення

День, коли — через слабку енергетику — необхідно відмовитися від активних дій, які виявляться марною тратою часу і сил.

Автор публікації
Міла Корольова
Утім, вдаватися до неробства зірки теж не рекомендують: варто зайнятися тим, що приносить задоволення — наприклад, перечитати улюблений літературний твір, послухати класичну музику або присвятити час своєму хобі, найкраще, якщо воно буде пов’язане з рукоділлям — розробка дрібної моторики активує розумові процеси.

Овен

Найголовнішим вашим ворогом цього дня стане поспіх: будь-якою справою необхідно займатися не поспішаючи, тільки так можна буде уникнути неприємних, а тому небажаних — і образливих — помилок.

Телець

Не варто нав’язувати оточенню свій — як професійний, так і життєвий — досвід, однаково він нікого і нічому не навчить: дозвольте людям самим вчитися на своїх помилках, набиваючи власні «ґулі».

Близнята

Спілкуючись із керівництвом, намагайтеся триматися в рамках пристойності — дозволивши собі некоректні висловлювання або натяки, ви згодом про це пошкодуєте, але стосунки виявляться безнадійно зіпсованими.

Рак

Розв’язання професійних питань краще перенести з нинішнього дня на інший, надавши перевагу домашнім клопотам — улюблене заняття дасть змогу не тільки навести лад у домі, а й поліпшить настрій.

Лев

Небажано займатися будь-якою інтелектуальною діяльністю — користі від неї однаково не буде, а розв’язати завдання не вдасться, тож краще зайнятися фізичною працею — тут ви обов’язково будете на висоті.

Діва

Не варто братися за розв’язання серйозних професійних завдань — великий ризик наробити прикрих помилок, тож рекомендується зайнятися такою-то монотонною працею — наприклад, перевіркою вже здійснених справ.

Терези

Можна — і потрібно! — миритися з людьми, з якими вас певний час тому посварили обставини: сьогодні ви легко знайдете з ними спільну мову, головне — визнати свою провину і сказати про це своєму партнерові.

Скорпіон

Необхідно максимально обережно поставитися до жартів, особливо якщо вони стосуватимуться інших людей: найімовірніше, вони не зможуть належно оцінити ваше — прямо скажемо, своєрідне — почуття гумору і образяться.

Стрілець

Від будь-яких серйозних справ, навіть якщо це стосуватиметься лише побутових клопотів, цього дня краще відмовитися, зайнявшись чимось незначним, у чому можливі помилки не становлять жодної небезпеки.

Козоріг

Не варто втручатися в чуже особисте життя, навіть якщо йдеться про близьких вам людей — наприклад, родичів або друзів: відсутність повної картини завадить зробити правильні висновки.

Водолій

У тому, що найкращим відпочинком є зміна роду діяльності, ви зможете переконатися на власному досвіді, водночас протягом дня від розумового навантаження потрібно переходити до фізичного, а потім — навпаки.

Риби

Небажано спілкуватися з неприємними вам людьми, інших результатів, крім втрати енергії, цей процес вам не дасть: краще провести день на самоті, ніж усерйоз зіпсувати собі гарний настрій.

