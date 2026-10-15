Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід захищати тих, кого несправедливо скривдили

Осінній пейзаж / © Credits

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Але, у запалі відстоювання чужих інтересів, не менш важливо самим відповідати благородним енергіям дня — тобто не вчиняти ганебних вчинків, не брати участі в закулісних іграх та інтригах, нікого не обговорювати і, тим більше, не засуджувати.

В іншому разі бумеранг, закон якого поки що ніхто не скасував, не змусить на себе довго чекати.

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Овен

Роблячи добрі справи, головне — не думати про можливу винагороду, і тоді вона обов’язково вас знайде; якщо ж ви почнете керуватися меркантильними міркуваннями, все відбудеться з точністю до навпаки.

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Телець

Ініціатива, проявлена цього дня, буде гідно оцінена керівництвом, тож варто, не соромлячись, пропонувати власні розв’язання важливих робочих питань, а потім і братися за їх втілення в життя.

Близнята

Представникам цього знака не варто «закопувати свій талант у землю», приховуючи його від оточення — насамперед від колег і керівництва, адже він може підвищити ваш авторитет і принести моральні та — особливо! — матеріальні дивіденди.

Рак

Про те, що скромність — найкоротший шлях до невідомості, представники цього знака знають не з чуток, тому цього дня важливо сміливо висловлювати своє бачення професійної проблеми та пропонувати її розв’язання.

Лев

Досягти успіху зможуть ті з вас, хто триматиме всі свої справи — як професійні, так і особисті — під суворим контролем; залишати їх на самоплив — неправильно, а в деяких випадках навіть небезпечно.

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Діва

Енергію, приплив якої ви гарантовано відчуєте цього дня, слід спрямувати на розв’язання важливого — чи то робочого, чи то господарського — завдання, інакше вона буде розпирати вас зсередини.

Терези

Незважаючи на те, що на календарі п’ятниця, час сприятливий для серйозних професійних починань, тому варто звернути увагу на проєкт, до якого ви давно прагнули, але не знали, з якого боку до нього підійти.

Скорпіон

Чим би ви сьогодні не займалися, дуже важливо пам’ятати про те, як — швидко й точно — діє закон бумеранга: чим краще ви будете говорити про людей, які вас оточують, тим більше добрих слів почуєте на свою адресу.

Стрілець

Перш ніж комусь щось обіцяти, потрібно все ретельно обміркувати та зважити наявні аргументи «за» і «проти» того, чи зможете ви дотриматися свого слова; інакше наступного разу вам просто не повірять.

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Козоріг

Цей день сприятливий для добрих справ: допомога, надана цього дня комусь із оточення і тим, хто її потребує, обов’язково буде гідно винагороджена, тож не варто скупитися на неї.

Водолій

Будь-яка ретельна робота виявиться успішною, незважаючи на те, що вона може здатися вам нудною і навіть виснажливою; проте, виконавши її цього дня, ви звільните час для більш серйозних справ наступного тижня.

Риби

Творче натхнення, яке неодмінно завітає до вас цього дня, дасть змогу здійснити стрімкий прорив: навіть якщо зазвичай ви не використовуєте креатив у роботі, цього дня він вам знадобиться.

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