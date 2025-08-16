- Дата публікації
Гороскоп на 17–18 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно побути на самоті
25-й місячний день, який розтягнеться майже на дві календарні доби, рекомендується провести на самоті.
Невелика кількість енергії, відпущеної на цей час, не дасть змоги взятися за реалізацію нового проєкту не лише в неділю, а й у понеділок, зате можна — і потрібно — буде займатися доведенням до ладу розпочатих раніше справ і облаштуванням навколишнього простору, наприклад, прибиранням і наведенням затишку в домі.
Овен
Втручатися в чужі справи небажано завжди, але сьогодні це заборонено категорично: навіть якщо вам із якоїсь причини здасться, що ваша допомога принесе користь, найімовірніше, вам цього не пробачать.
Телець
Вийти з життєвої — або професійної — ситуації, що склалася, легко і без втрат допоможе критичний погляд на вчинки, здійснені останнім часом, і відповідна робота над помилками.
Близнята
Лінощам і апатії, які ви можете відчувати цими днями, необхідно протиставити активність і енергійність: хоча б через силу важливо зайняти себе — господарськими, а потім і професійними — справами.
Рак
Час сприятливий для будь-яких фінансових операцій, включно з купівлею та продажем нерухомого майна: всі придбання виявляться максимально вдалими, та й збути з рук те, що вже не потрібно, вдасться вигідно.
Лев
У цей час бажано відмовитися від будь-яких зустрічей — починаючи з ділових переговорів і закінчуючи побаченнями: знайти спільну мову зі співрозмовником, незважаючи на максимум докладених зусиль, вам не вдасться.
Діва
Бажано подбати про моральне і фізичне очищення, для якого ідеально підходять ці дні: почитати хорошу літературу і послухати класичну музику, сходити до лазні або сауни.
Терези
Оскільки за серйозні справи цими днми краще не братися, рекомендується присвятити час, що звільнився, розв’язанню побутових питань — наприклад, викликати майстра, який усуне несправність, яка давно чекає свого часу.
Скорпіон
Зірки не радять вам давати поради іншим людям, особливо якщо вони їх у вас не запитують, і, вже тим паче, навчати їх життю — це не сприятиме зміцненню ваших із ними стосунків.
Стрілець
Як удома, так і на роботі бажано взятися за справи, які ви з вашою схильністю до прокрастинації тривалий час відкладали на потім: цими днями їх вдасться завершити легко, швидко і, що особливо важливо, якісно.
Козоріг
Від властивого вам ентузіазму в цей час ліпше відмовитися — справами сьогодні потрібно займатися, не поспішаючи і не розвиваючи особливої активності — за цих обставин вони тільки завадять їхньому виконанню.
Водолій
Втома, яка може здолати вас у понеділок, не привід для того, щоб розслабитися, а потім і остаточно розклеїтися — можна трохи перепочити, а потім просто змінити рід діяльності.
Риби
Небажано спілкуватися з людьми, які викликають у вас стійкі негативні емоції: у неділю це негативно позначиться на настрої, а в понеділок — на продуктивності праці.