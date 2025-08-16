Гороскоп на 17–18 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно побути на самоті

Гороскоп на 17-18 серпня / © Getty Images

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Невелика кількість енергії, відпущеної на цей час, не дасть змоги взятися за реалізацію нового проєкту не лише в неділю, а й у понеділок, зате можна — і потрібно — буде займатися доведенням до ладу розпочатих раніше справ і облаштуванням навколишнього простору, наприклад, прибиранням і наведенням затишку в домі.

Овен

Втручатися в чужі справи небажано завжди, але сьогодні це заборонено категорично: навіть якщо вам із якоїсь причини здасться, що ваша допомога принесе користь, найімовірніше, вам цього не пробачать.

Телець

Вийти з життєвої — або професійної — ситуації, що склалася, легко і без втрат допоможе критичний погляд на вчинки, здійснені останнім часом, і відповідна робота над помилками.

Близнята

Лінощам і апатії, які ви можете відчувати цими днями, необхідно протиставити активність і енергійність: хоча б через силу важливо зайняти себе — господарськими, а потім і професійними — справами.

Рак

Час сприятливий для будь-яких фінансових операцій, включно з купівлею та продажем нерухомого майна: всі придбання виявляться максимально вдалими, та й збути з рук те, що вже не потрібно, вдасться вигідно.

Лев

У цей час бажано відмовитися від будь-яких зустрічей — починаючи з ділових переговорів і закінчуючи побаченнями: знайти спільну мову зі співрозмовником, незважаючи на максимум докладених зусиль, вам не вдасться.

Діва

Бажано подбати про моральне і фізичне очищення, для якого ідеально підходять ці дні: почитати хорошу літературу і послухати класичну музику, сходити до лазні або сауни.

Терези

Оскільки за серйозні справи цими днми краще не братися, рекомендується присвятити час, що звільнився, розв’язанню побутових питань — наприклад, викликати майстра, який усуне несправність, яка давно чекає свого часу.

Скорпіон

Зірки не радять вам давати поради іншим людям, особливо якщо вони їх у вас не запитують, і, вже тим паче, навчати їх життю — це не сприятиме зміцненню ваших із ними стосунків.

Стрілець

Як удома, так і на роботі бажано взятися за справи, які ви з вашою схильністю до прокрастинації тривалий час відкладали на потім: цими днями їх вдасться завершити легко, швидко і, що особливо важливо, якісно.

Козоріг

Від властивого вам ентузіазму в цей час ліпше відмовитися — справами сьогодні потрібно займатися, не поспішаючи і не розвиваючи особливої активності — за цих обставин вони тільки завадять їхньому виконанню.

Водолій

Втома, яка може здолати вас у понеділок, не привід для того, щоб розслабитися, а потім і остаточно розклеїтися — можна трохи перепочити, а потім просто змінити рід діяльності.

Риби

Небажано спілкуватися з людьми, які викликають у вас стійкі негативні емоції: у неділю це негативно позначиться на настрої, а в понеділок — на продуктивності праці.